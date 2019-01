L'Estat denega a la Generalitat les dades per fer les balances fiscals

La Generalitat no pot seguir elaborant les balances fiscals pel boicot passiu del govern espanyol. Segons explica auna portaveu del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, ni l'anterior executiu de Mariano Rajoy ni l'actual de Pedro Sánchez han atès les peticions d'informació de la Generalitat i això impedirà complir la llei de les balances fiscals, que obliga el Govern a adjuntar amb cada projecte de pressupostos el càlcul del dèficit fiscal de l'últim exercici liquidat.Aquesta llei data del 2012 i va ser defensada al Parlament pel llavors diputat d'ERC a l'oposició Pere Aragonès, ara vicepresident català. Va rebre el suport de CiU -que llavors governava amb el suport del PP-, PSC, ICV-EUiA, SI i el diputat no adscrit Joan Laporta. La Generalitat ja venia calculant les balances fiscals des de feia uns anys, des del tripartit, però aquella norma va fer-ho preceptiu per adjuntar la informació a cada projecte de pressupostos.Segons explica el departament de la Vicepresidència, el govern de Rajoy va deixar d'enviar tota la informació necessària per fer aquests càlculs, però aquesta es podia trobar en les balances fiscals elaborades pel ministeri d'Hisenda sota la batuta de l'economista Ángel de la Fuente, que en va publicar referides als exercicis del 2011 al 2014 amb un dèficit fiscal menys acusat que el que detectava la Generalitat. Aquestes últimes, del setembre de 2017, admetien un dèficit fiscal català de 9.892 milions , el 5,02% del PIB del país.En base a aquesta informació, la Generalitat va fer els seus càlculs sobre les balances fiscals del 2014, les quals es van publicar el desembre del 2017 -en plena intervenció pel 155-, elevant el dèficit fiscal a 16.570 milions , el 8,4% del PIB. Des de llavors, però, el govern espanyol no ha publicat noves balances pròpies -potser pel canvi d'executiu-, ni tampoc ha facilitat la informació requerida per la Generalitat per fer-ne ella.La documentació enviada, segons el departament de la Vicepresidència, era parcial i incompleta "i faltava molta informació" per poder fer els càlculs. Des de la moció d'investidura i l'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa, la dinàmica no ha canviat i, tot i que se li ha requerit la informació en dues ocasions, aquesta no ha arribat, segons la Generalitat. Per aquest motiu, el projecte de pressupostos del 2019, si finalment arriba al Parlament, incorporarà un apartat per aclarir que no s'han pogut annexar les balances fiscals per la impossibilitat de calcular-les.

