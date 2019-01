Els fitxatges més estrambòtics de la història moderna del Barça

Kevin-Prince Boateng s'ha vestit de blaugrana per primera vegada aquest dimarts. Ha trepitjat la gespa del Camp Nou ja com al darrer reforç de la davantera del Barça. El fitxatge del jugador ghanès-alemany, de 31 anys i cedit pel modest Sassuolo italià -on no era titular indiscutible- , ha aixecat molt rebombori. Són molts els socis i els seguidors del club català que han fet pública la seva incredulitat per la incorporació d'un futbolista a anys llum del seu millor estat de forma i amb una carrera marcada per moments polèmics allunyats del terreny de joc.Ara bé, el fitxatge de Boateng no ha estat l'únic en la història del Barça que ha estat marcat per l'agitació mediàtica. Tot seguit, repassem algunes de les operacions més sonades, ja sigui per incomprensibles com per desafortunades. Recordeu Manolo Hierro, germà de l'històric capità del Reial Madrid? I què en penseu de Romerito? Parlem de Txigrinski, el caprici mai amortitzat de Guardiola?

