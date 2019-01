L'alcalde de Sabadell (CUP), imputat per desobediència per l'1-O

L'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, ha estat citat a declarar, en qualitat d'investigat, el proper 28 de gener, a partir de les 10.30 hores al Jutjat d'Instrucció número 2 dels Jutjats de Sabadell. Serracant està acusat de desobediències per cedir espais municipals per a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017.L'alcalde sabadellenc haurà de comparèixer davant la justícia, després que el jutge hagi admès a tràmit una denúncia presentada per un particular, veí de Múrcia , fa una mica més d'un any. A més, s'hi "incorpora Fiscalia aquestes diligències prèvies", ha explicat el batlle, amb qual cosa, per llei, queda arxivada la seva investigació engegada pel ministeri públic.En aquest sentit, l'alcalde cupaire ha recordat que el jutge en les diligències prèvies, el desembre de 2017, va apuntar que hi havia "considerables imprecisions". Ha afirmat que en els últims mesos els diferents cossos de seguretat han demanat informació al consistori sobre l'obertura i tancament d'instal·lacions públiques a la ciutat.Serracant no ha volgut dir si assistirà als Jutjats de Sabadell tal com el reclama la justícia: "Valorarem si m'hi presento" i no ha volgut posar una data, però segur que serà "abans de dilluns a les 10.30 hores".El batlle ha deixat clar que la citació no alterarà la normalitat del govern municipal i ell continuarà al capdavant passi el que passi, ha remarcat que "votar no és cap delicte". "No ens aturaran en la nostra determinació, acollida en el dret internacional, de l'autodeterminació dels pobles".L'alcalde de Sabadell, que ha reconegut no estar molt sorprès, perquè ja coneix "l'aparell repressor de l'Estat", ha estat acompanyat per diversos regidors del ple, així com membres de l'equip municipal.

