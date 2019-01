Tarragona tomba el projecte de la mesquita a Sant Pere i Sant Pau

El ple de Tarragona tombarà la demanda de la Comunitat Islàmica Assalam. Aquest matí, l'Ajuntament ha informat que el pla especial per implantar un centre religiós al barri de Sant Pere i Sant Pau no compleix la normativa del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i per tant, s'ha de denegar.Des del consistori apunten que el local de planta baixa ubicat al carrer Miquel Servet, número 16, no compleix la normativa urbanística vigent, segons els informes dels tècnics municipals, els quals consideren que en el pla especial que van presentar la Comunitat Islàmica Assalam "el local no disposa d'un accés independent des de la via pública" i per tant, s'hauria d'accedir al nou centre de culte des d'uns espais comunitaris, "no serien privats i exclusius del centre religiós". El POUM exigeix als centres religiosos un accés independent des de l'exterior i aquest, no en podria tenir.Aquesta notícia arriba després que el col·lectiu islàmic presentés el projecte una altra vegada, ja que el passat 6 de setembre l'Ajuntament va suspendre l'aprovació inicial del "Pla Especial per a la implantació d'un nou centre de culte religiós al barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona "per defectes esmenables". Després de fer les modificacions oportunes, es va tornar a enviar al consistori.La possible instal·lació d'aquesta mesquita va generar controvèrsia al barri de Sant Pere i Sant Pau, fins al punt que es va convocar una concentració contra la seva obertura i també la seva rèplica, una concentració contra el feixisme i el racisme. Ambdues accions es van desenvolupar sense problemes el passat 9 de desembre, sota l'atenta mirada dels Mossos d'Esquadra. El cos policial va fer un cordó de seguretat per evitar enfrontaments.Per altra banda, un mes abans, les dues associacions de veïns es van reunir amb membres de la Comunitat Islàmica Assalam per poder parlar del projecte de construcció d'un centre de culte al barri. El col·lectiu va exposar que consideren que cal instal·lar aquest centre de culte perquè els nens puguin parlar, llegir i escriure en àrab i alhora, ensenyar-los l'Alcorà i així els hi van transmetre. En la trobada, els presidents de les associacions Sant Pere i Sant Pau i la Unió van fer arribar el malestar d'una part del veïnat que s'oposava a aquesta mesquita i els van donar una alternativa.Els veïns van proposar que des de centre cívic del barri se cedeixi un espai per tal de fer les activitats que volien fer en aquest centre de culte, com llegir, escriure, parlar i aprendre l'àrab.Cal recordar que el mateix veïnat, l'any 2014, ja va fer tirar enrere la construcció d'un centre religiós de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies, més coneguts com a mormons, que es volia instal·lar al barri, concretament a tocar de la gran zona verda, als peus de la Muntanyeta.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)