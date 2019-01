Posposades les declaracions dels directors de TV3 i Catalunya Ràdio per l’1-O

Els directors de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, no declararan com a investigats el pròxim dimecres 23 de gener, tal com estava previst, al jutjat número 13 de Barcelona, que investiga la logística del referèndum de l’1-O. El tribunal ha pres aquesta decisió perquè encara no s'ha resolt un recurs previ: un recurs presentat per l'acusació, contra la decisió prèvia del tribunal de desestimar una petició per ampliar la querella.El TSJC no ha confirmat quin serà el dia en que ambdós caps dels mitjans de comunicació públics de Catalunya declararan davant el magistrat. El jutjat va citar a declarar al desembre passat els dos directors sense especificar-ne el motiu. També va citar la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach.Entre altres qüestions, el jutge investiga una possible malversació de fons o desobediència del tribunals pels anuncis que van emetre TV3 i Catalunya Ràdio sobre el referèndum, en els dies previs a l'1-O. A més, també es planteja una possible vulneració de la privacitat, per les dades del cens de la consulta.

