El Metro de Barcelona podria fer vaga pel Mobile World Congress

Nova alerta de vaga, aquest cop per part del Metro. A l'espera del que pugui passar entre taxistes i VTC -que porten cinc dies de mobilitzacions-, els treballadors del metro valoren la possibilitat de convocar una vaga que afectaria alguns dies de la fira del mòbil més important de totes, el Mobile World Congress, que tindrà lloc entre el 25 i el 28 de febrer. Segons ha avançat El Periódico, la plantilla ho decidirà aquest dijous en assemblea Els motius que porten a aquesta possible parada obeeixen, segons el mitjà, a la crisi de l'amiant i els acomiadaments improcedents. Segons informa El Periódico, el pla de vaga que haurà de votar el conjunt de treballadors inclou parades de dues hores (per torns) durant quatre dilluns, amb el del MWC inclòs, a partir de l'11 de febrer.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)