Endesa gestionarà 400 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

Endesa X, la nova línia de negoci d'Endesa que ofereix serveis de valor afegit i solucions tecnològiques innovadores en el món de l'energia, ha signat un acord amb Saba i Saba Barcelona Bamsa, operadors de referència en la gestió d'aparcaments, per al desplegament de fins a 400 punts de recàrrega per a cotxes elèctrics en la seva xarxa d'aparcaments. L'acord inclou la implementació dels punts de recàrrega en 36 aparcaments de tot l'Estat, 30 dels quals són a Catalunya.

El desplegament inicial de l'acord inclou la posada en funcionament de 120 punts de recàrrega en territori català, que ja estan operatius, i els quals es troben repartits entre una trentena d'aparcaments de Barcelona –qui s'emporta la major part, amb 92 punts–, seguit de Badalona, Figueres, Girona, Mataró, Sabadell, Vic i Vilafranca del Penedès –els quals tindran quatre punts de recàrrega cadascun). A aquests cal sumar-hi els 24 punts de recàrrega que també es posaran en marxa a la resta de l'Estat i en ciutats com Madrid, La Corunya, Alacant, Marbella o Pamplona, entre altres, i que sumen un total de 144 connexions.





En aquest sentit, 18 dels aparcaments beneficiats arreu de l'Estat són de la xarxa de Saba, mentre que 18 més són de la xarxa de Bamsa (companyia de capital públic-privat participada en un 60% per Saba i en un 40% per l'Ajuntament de Barcelona). Saba i Bamsa, que han aprofitat en aquest projecte les subvencions previstes en el Pla de Suport a la Mobilitat Alternativa del Ministeri d'Energia (Pla Movalt), assumeixen el desenvolupament i inversió d'aquesta xarxa de recàrrega que operarà Endesa.

Tots els punts funcionaran amb tecnologia de 22 kW (semiràpida), per la qual cosa els usuaris podran recarregar el 80% de la bateria del seu vehicle elèctric en aproximadament 1 hora. A més, comptaran amb el connector universal per a aquest tipus de càrrega, i estaran disponibles per a qualsevol client – tant de rotació com abonats– que aparqui en els estacionaments de Saba.



Les infraestructures desplegades estan connectades a una plataforma digital d'Endesa que permetrà la interoperabilitat i el control remot dels punts. Gràcies a l'aplicació per a mòbils ecaR, disponible en IOS i Android, els usuaris podran localitzar l'estació de càrrega, conèixer el seu estat i fins i tot pagar el servei amb la seva targeta de crèdit sense necessitat de ser client d'Endesa.



Mapa dels punts de recàrrega a l'Estat Foto: Endesa

