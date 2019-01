LaLiga i Tebas es mantenen ferms i demanen apartar el Reus del futbol professional

L'organisme que presideix Javier Tebas sembla que té molt clar que el C F Reus Deportiu ha de baixar de categoria. LaLiga, tot i que la venda del club al grup US Real State Investment que sanejarà els comptes del club roig-i-negre, es manté ferma en què el Reus jugui a Segona B. Segons avança la Cadena Ser, aquesta seria la posició de LaLiga, que defensa un càstig de cinc anys allunyats dels camps de Primera i Segons Divisió, o el que seria el mateix, del futbol professional.Ara bé, qui té l'última paraula és el Jutge de Disciplina Social, que serà qui marcarà el futur del Reus. La seva decisió, a priori s'ha de conèixer abans que acabi el mes de gener.Aquest dilluns es va fer públic que el CF Reus Deportiu ja té nou propietari. Després dels rumors va arribar la confirmació oficial per part del club, el qual ha passat a mans del grup US Real State Investment, amb Russell Platt i Clifton Onolfo al capdavant.A través d'un comunicat, el Reus va afirmar la venda i també va avançar que les intencions dels nous propietaris nord-americans del club, especialitzats a aixecar projectes fallits econòmicament, ja tenen pensat reformar l'estadi reusenc, que es dirà Gaudí. Amb l'adquisició del club, els nous propietaris assumeixen el deute de 5 milions d'euros que havia enfonsat Reus i ja fregava la desaparició.A continuació, podeu consultar el comunicat que ha emès el club:

