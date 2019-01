​On i quan nevarà les properes hores?

Canvi de temps, amb nevades. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest dimarts al migdia un avís de Situació Meteorològica de Perill (SMP) per les nevades que s'esperen en diversos punts del territori entre aquest dimarts a la tarda i demà, dimecres. El perill és "alt" durant aquest dimarts, i es tornarà "molt alt" dimecres.Segons el pronòstic de l'SMC per a les properes hores, les primeres nevades arribaran ja aquesta tarda al Pirineu, a les comarques del Pallars Sobirà, la Cerdanya i, especialment, l'Aran. Dimecres al matí, el front s'haurà estès en direcció sud, afectant també el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, i el Berguedà, i en direcció est, arribant al Ripollès i la Garrotxa. També es preveuen precipitacions de neu a l'interior de les Terres de l'Ebre i, barrejades amb pluja, en punts de l'Anoia i de la Conca de Barberà. Fora del Pirienu, no obstant, s'espera que les nevades siguin fenòmens locals.A l'extrem nord del Pirineu nevarà a totes les cotes, i a la resta del territori la cota de neu se situarà al voltant dels 600 metres, i puntualment per sota. La intensitat de les precipitacions, no obstant, serpà molt variable: al vessant nord del Pirineu la nevada serà abundant, i fins i tot extremadament abundant, en alguns punts de les cotes més altes, on s'espera que caiguin més de 50cm en 24h per sobre dels 1.500 metres, i més de 80 cm en 24h per sobre dels 2.000 metres en 24 hores. En altres zones del Pirienu, les precipitacions seran abundants o poc abundants, i seran minses a la resta del país.

