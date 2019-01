El jutjat d'Arenys assegura no haver rebut la notificació oficial de la mort del nadó de dos mesos

El Jutjat d'Instrucció 3 d'Arenys, el que per repartiment va rebre dilluns 14 de gener la causa pel presumpte maltractament del nadó de dos mesos que va morir aquest dilluns , ha comunicat que encara no ha rebut comunicació oficial de la mort de la criatura, així com tampoc la informació d'una desena de diligències de caràcter sanitari que va sol·licitar. El jutjat, immediatament rebuda la causa, va acordar la pràctica d'aquestes operacions.Aquesta informació pendent ha estat requerida sota advertència, segons informa un comunicat del TSJC. El jutjat, doncs, resta a l'espera de rebre informació necessària per avançar en la investigació.Aquest dimarts s'ha fet un minut de silenci davant de l'Ajuntament de Pineda de Mar, amb motiu de la mort del nadó.

