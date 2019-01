VIDEO Pepet i Marieta respon a la denúncia de Vox amb una «oda a la llibertat dels cossos»

Esta es la cultura pro independencia de Compromis en la Plaza Mayor de Castellón de La Plana. Es lo q hay. De ti depende de q en breve vuelva el sentido común a la Comunidad Valenciana. pic.twitter.com/1aqRzQ4h51 — Alfredo Gonzalez (@algonprieto) 16 de desembre de 2018

Pepet i Marieta ha respost amb música a la denúncia per suposat “exhibicionisme” que li ha interposat Vox i a la petició d’explicacions del PP arran de nu del cantant, Josep Bordes, durant un concert que el grup de les Terres del Sénia va oferir a Castelló. Una “oda a la llibertat dels cossos”, que du per nom “Que nos quiten lo bailao”, és el vídeoclip que presenta avui Pepet i Marieta per reivindicar el cos humà com a font d’inspiració artística.Aquesta nova cançó és a més la primera entrega de Cossos, un EP que la banda desgranarà en singles durant els propers mesos per “denunciar els atacs a la llibertat d'expressió i el clar retrocés que suposen per a la creació artística”, segons explica."Que nos quiten lo bailao" ha estat enregistrada entre la Atlàntida Estudios i el Tercero Estudios sota la producció de Genís Trani. El videoclip és obra de la productora Minifilms i l'ha dirigit Satyavan Galiana amb qui ja havíem treballat a hits com La Cova, la cançó de TV3 Corre l'estiu o Me moles.Podeu escoltar la cançó i veure el vídeoclip a sobre. A sota, l'striptease denunciat per Vox:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)