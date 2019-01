FOTO L'eclipsi de superlluna al centre de l'enforcadura del Pedraforca

En aquesta foto que el navassenc Sergi Boixader, amant de la fotografia de paisatge i natura, ha fet arribar a, es pot observar la lluna al punt màxim de l'eclipsi total i just al centre de l'enforcadura, moments abans d'amagar-se darrere del Pedraforca. Segons explica, la foto està presa des del Castell de Saldes, a la falda del Pedrafroca, a les 6.19 hores, just en el moment màxim de l'eclipsi de lluna d'enguany."Com que la lluna estava molt alta a aquella hora, només es podia 'encaixar' amb l'enforcadura del Pedraforca des d'un punt molt baix i molt a prop de la muntanya, com és el cas del Castell de Saldes", ha detallat Boixader.