Sànchez tria Morral com a secretari general de la Crida i situa Artadi a la direcció

La direcció proposada per Sànchez inclou puntals del grup parlamentari de JxCat com ara Gemma Geis i Albert Batet

Hèctor López Bofill, Isabel Ferrer i Oriol Izquierdo, entre d'altres, promouen una candidatura alternativa per garantir el "pluralisme" de la direcció

Jordi Sànchez ja és oficialment candidat a la presidència de la Crida Nacional per la República. El líder del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat) i expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha formalitzat aquest dimecres la candidatura de cara al congrés fundacional de dissabte, en el qual es triarà la cúpula -formada per un president, un secretari general i 19 membres- i es validaran les dues ponències, una d'organitzativa i una d'estratègia política elaborada per Sànchez des de Lledoners El fet que estigui empresonat i que hagi d'afrontar el judici al Suprem -està acusat per rebel·lió i sedició i se li demanen 17 anys de presó per part de la Fiscalia - implica que el secretari general tindrà molt pes en la gestió del dia a dia. El nom escollit és el de Toni Morral, diputat al Parlament per JxCat i molt proper a ell. Qui tindrà molta projecció pública serà Elsa Artadi, consellera de la Presidència. No és l'única membre del Govern que formarà part de la cúpula: també hi seran Laura Borràs -Cultura- i Damià Calvet -Territori-. Ferran Mascarell forma part de la llista, i també Pep Andreu, alcalde de Montblanc i dirigent d'ERC.A la direcció de 19 persones hi ha presència del grup parlamentari de JxCat, amb dirigents com Gemma Geis i Albert Batet, portaveu a la cambra catalana. Montse Morante, de la direcció del PDECat, ha fet el pas a la llista de Sànchez.La candidatura de Sànchez no és l'única que es presenta al congrés fundacional. Segons ha avançat Vilaweb aquesta tarda, personalitats com el jurista Hèctor López Bofill -present a la candidatura de JxCat a Tarragona-, Isabel Ferrer -directora general de Protecció Civil i un dels suports de Mascarell a Barcelona- i Oriol Izquierdo -exdirector de la Institució de les Lletres Catalanes- plantegen una llista al marge de la més oficialista, sense arribar a qüestionar la cúpula de l'expresident de l'ANC. Són dirigents situats a l'entorn d'Agustí Colomines, ideòleg de la Crida i impulsor, quan CDC estava a l'oposició, de l'anomenada Casa Gran del Catalanisme al costat d'Artur Mas.La votació, com que es farà de manera separada, permet escollir tàndem de president i secretari general i, després, els 19 membres de la direcció política. Els impulsors d'aquesta candidatura indiquen que ho fan per incrementar el "pluralisme" intern.La Crida té assumptes pendents a resoldre. El principal és la seva concurrència a les eleccions municipals i europees del mes de maig. En clau local, el més probable és que acabi tenint presència exclusivament a Barcelona a través de la llista liderada per Forn - candidat des d'avui -, que hauria d'incloure Artadi i que també hauria d'incloure membres a proposta del PDECat. El partit va escollir Neus Munté com a candidata en primàries, i li ha confiat l'elaboració de la llista juntament amb Forn . També s'hauria d'abordar la presència de Ferran Mascarell, ara al capdavant d'una llista independent però que s'ha implicat en la fundació de la Crida i va ser a la convenció fundacional.Pel que fa a les europees, Puigdemont ha deixat la decisió en mans dels organismes de direcció del nou partit. L'expresident de la Generalitat no s'ha descartat com a candidat, tot i que per la banda del PDECat s'ha ofert Jordi Turull com a candidat. El líder impulsor de la Crida ha temptejat perfils com Beatriz Talegón mentre que, en paral·lel, l'antiga CDC està acabant de tancar la coalició amb el PNB.A banda d'aquestes dues convocatòries electorals, la Crida i el PDECat han de resoldre l'encaix a partir de la setmana vinent. Les últimes reunions no han servit per desbloquejar la situació i els sectors més pessimistes de la formació nacionalista assenyalen que es pretén "l'arraconament". De fet, les mateixes veus insisteixen que tot plegat pot desembocar en una escissió. La direcció política de la Crida i la cúpula del PDECat abordaran la qüestió a partir de dilluns i els militants del partit seran els encarregats de validar la proposta d'encaix que faci David Bonvehí.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)