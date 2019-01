Cuixart cita Cosidó, Trapero i dos premis Nobel de la Pau com a testimonis al judici

La defensa del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha presentat al Tribunal Suprem el llistat de testimonis que demana que declarin al judici de l'1-O. Entre les peticions més rellevants hi figuren Ignacio Cosidó (senador del PP), Josep Lluís Trapero (major dels Mossos d'Esquadra i màxim responsable de la policia catalana la jornada del referèndum) i els premis Nobel de la Pau Jody Williams i Ahmed Galai, signants del manifest Let Catalans Vote, que denunciava la brutalitat policial de l'1-O i reclamava una solució política al conflicte català.L'equip de lletrats de Cuixart, comandat per Marina Roig, vol que Cosidó testifiqui arran de les afirmacions formulades en un grup de whatsapp del PP , en el qual subratllava que l'acord amb el PSOE per situar Manuel Marchena al capdavant del Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) els permetria controlar la sala penal de l'alt tribunal "des del darrere".En el llistat de testimonis sol·licitats també hi figuren l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, exdiputats del Parlament, Noam Chomsky, Saskia Sassen, Paul Preston, relators especials de Nacions Unides i observadors de l'1-O.

Testimonis demanats per la defensa de Jordi Cuixart by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)