La catalana Helena Bayo, la primera dona que dirigirà una obra a l'Òpera d'Istanbul

Don Quijote visita Estambul. La directora catalana Helena Bayo y el director búlgaro Zdravko Lazarov dirigirán las representaciones de Don Quichotte, de Jules Massenet. A partir del 19 de enero en Süreyya Operasi. https://t.co/6pZmuHWSc1https://t.co/wa303DFYaU pic.twitter.com/WXhl1rnM5b — Instituto Cervantes Estambul (@ICEstambul) 17 de gener de 2019

La director d'orquestra barcelonina Helena Bayo es convertirà en la primera dona que dirigeix una obra a l'Òpera de Süreyya d’Istanbul. Bayo arriba al capdavant d’aquest projecte de la mà de l'Institut Cervantes d'Istanbul.En aquesta ciutat turca, el proper dia 23 de gener conduirà l'Òpera Don Quixot, la peça que ha escollit l’Òpera i el Ballet d’Istanbul per encetar la programació d’aquest 2019 i està escrita pel dramaturg i novel·lista francès Henri Cain i composada per Jules Massenet, un dels principals compositors de la seva època i que es va estrenar l’any 1910 a l’Òpera de Monte Carlo. Un segle després de la seva estrena, Bayo fa història en ser la primera dona que té l’oportunitat de dirigir una òpera en aquest teatre construït l’any 1927, però mai va ser utilitzat amb aquest objectiu fins l’any 2007 quan es restaura i obre com una sala d’òpera.L’any 2017, Bayo ja va tenir l’oportunitat de dirigir al Royal Albert Hall el Llac dels Cignes de Tchaikowsky amb l’English National Ballet. El 2013 va dirigir l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre de La Habana durant el ballet Giselle al Teatre Nacional de Cuba. Aquest fet la va convertir en la primera i única directora d’orquestra espanyola, fins a dia d’avui, que dirigeix la companyia nacional cubana.Va ser convidada l'any 2011 per la Universitat de Califòrnia a dirigir la prestigiosa Orquestra Simfònica de la Universitat de Los Ángeles (Irvine) amb repertori de música espanyola i catalana.

