El Govern avisa els taxistes que només canviarà la proposta de regulació «si hi ha consens»

El Govern només modificarà la proposta feta als taxistes si hi ha "consens". Consens a nivell jurídic, però també en termes de "proporcionalitat". En aquests termes s'ha expressat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en la roda de premsa posterior al consell executiu. En la reunió de les properes hores, per tant, el Govern demanarà explicacions jurídiques a les propostes alternatives. Si no hi ha consens, el Govern seguirà endavant amb l'aprovació del decret llei tal com estava plantejat. "El portaríem a Govern el més ràpidament possible", ha recalcat Calvet."La nostra proposta de decret llei, d'elaborar una norma específica a mig termini, el pla de digitalització dels taxis i el programa d'inspeccions només el modificarem si hi ha consens sòlid, jurídicament i a nivell proporcional. Els dos conceptes són bàsics per modificar aquests plantejaments", ha recalcat el conseller, que ha constatat que les posicions "són llunyanes" de cara a les futures reunions per resoldre el cas.En el cinquè dia de vaga, els taxistes mantenen la mobilització i exigeixen al Govern que atengui les seves reclamacions, insuficient com els sembla la proposta per regular l'activitat dels VTC. Els taxistes han amenaçat amb protestes més "contundents" si la reunió amb Calvet acaba sense acord "Demanem fonamentació jurídica a totes les parts", ha destacat el conseller de Territori. L'Àrea Metropolitana de Barcelona -encapçalada per Ada Colau- assegura que cal un període d'una hora de precontratació en el cas de les VTC. "Si el calendari és una mica més llarg del que vam exposar divendres, és a dir, més de tres setmanes, estarà ben emprat si es pot fer sense xantatges", ha apuntat, en referència a les ocupacions de l'espai públic i a la voluntat de "respectar" la celebració del Mobile World Congress.El conseller ha culpat l'Estat de la situació -es va deixar en mans de les comunitats autònomes la regulació- i ha asseverat que qualsevol modificació de les propostes haurà de ser "rebusta". El taxi demana dotze hores per demanar vehicles amb llicència VTC, i aquest col·lectiu demana que aquest requisit no existeixi. "El treball ha de ser honest i sense xantatges", ha apuntat."Nosaltres, com a Govern que governa, volem reglamentar i ens avancem", ha apuntat Calvet. "El més còmode seria fer un wait and see i esperar asseguts, però el sector i la ciutadania demanen que regulem", ha destacat el conseller. També ha avançat que els grups parlamentaris del PDECat i ERC presentaran esmenes al projecte estatal en el moment en què la mesa del Congrés en permeti la tramitació.

