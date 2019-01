Un nou tractament allarga la supervivència dels pacients amb càncer de fetge en estadi avançat

Un estudi internacional, en el qual ha participat el professor Icrea de l' Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) Josep M. Llovet, ha demostrat l'eficàcia de la teràpia anti-anigiogénica ramucirumab per tractar el càncer de fetge en estadi avançat, augmentant la supervivència en fins a vuit mesos.El treball, que publica The Lancet Oncology , demostra que hi ha una millora en la supervivència dels pacients amb carcinoma hepatocel·lular (HCC), que representa el 90% dels tumors primaris de fetge és la tercera causa de mort per càncer en el món i té una incidència de 800.000 nous casos a l'any.Llovet, que dirigeix ​​el grup de Recerca translacional en oncologia hepàtica de l'IDIBAPS i és director del Liver Cancer Program a la Icahn School of Medicine at Mount Sinai de Nova York, ha destacat que es tracta del cinquè fàrmac efectiu en el tractament del carcinoma hepatocel·lular, el tercer en segona línia i el primer que s'administra sobre la base de la presència d'un biomarcador concret, el alfafetoproteïna (AFP)."L'ús de biomarcadors per a la selecció de pacients permet avançar cap a tractaments de medicina personalitzada, millorant el benefici clínic i limitant l'exposició a la toxicitat d'altres agents que poden no ser tan efectius", ha explicat en un comunicat l'IDIBAPS.L'objectiu de l'estudi era el de demostrar l'eficàcia i la seguretat del tractament amb ramucirumab en pacients amb nivells elevats de alfaferroproteïna en què el tractament amb sorafenib havia fallat.En l'estudi van participar 292 pacients de 92 hospitals a 20 països diferents i els resultats demostren que el tractament millora la supervivència amb un bon perfil de seguretat.Es tracta del primer estudi que selecciona pacients amb tumors avançats molt agressius (AFP> 400 ng/ml), en què la història natural és de cinc mesos i s'aconsegueix una augment de supervivència de fins a vuit mesos.

