Artadi redueix a un «tema tècnic» el recurs de Puigdemont al TC contra Torrent

▶️#Portaveu @elsa_artadi: "la decisió del #president @KRLS és una decisió tècnica i no hauria de provocar cap conflicte entre els membres del Govern perquè és un argument jurídico tècnic per arribar a l’àmbit europeu” pic.twitter.com/1XDsGc8Mz4 — Govern. Generalitat (@govern) 22 de gener de 2019

El Govern ha valorat aquest dimarts el recurs presentat per Carles Puigdemont al Tribunal Constitucional (TC) en el qual carrega contra el president del Parlament, Roger Torrent, i la mesa de la cambra pel fet d'haver-li retirat la delegació de vot quan es va debatre la substitució de diputats afectats per la interlocutòria del jutge Pablo Llarena. La portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, ha definit el recurs de Puigdemont al Suprem com un "tema tècnic", una expressió verbalitzada amb la intenció de rebaixar la polèmica amb els socis de Govern. "No és una font de conflicte entre socis", ha subratllat Artadi, que ha recordat que la mesura presa persegueix recórrer més tard a la "justícia internacional".La presentació del recurs ja ha provocat un nou xoc entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, que mantenen versions diferents de l'episodi . JxCat assenyala que Torrent va ser informat en una reunió amb Josep Costa -vicepresident de la cambra i estrateg jurídic de l'expresident de la Generalitat- a principis de gener mentre que els republicans sostenen que no estaven al corrent de la decisió. Artadi ha recalcat que en la reunió del consell executiu no s'ha abordat la polèmica del recurs. "No hi ha hagut cap tema", ha insistit quan ha rebut preguntes a la roda de premsa sobre aquesta qüestió.Per justificar la decisió de Puigdemont, la consellera de la Presidència ha recordat que la situació dels presos i exiliats és "diferent". "Les eines que tenen cadascun d'ells són diferents. La situació de Puigdemont i Comín es pot prorrogar indefinidament", ha afegit per explicar els motius tècnics del pas fet per l'expresident.

