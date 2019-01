Xoc de versions entre JxCat i ERC pel recurs de Puigdemont contra Torrent al TC

La unitat independentista segueix trontollant quan queden tan sols unes setmanes perquè comenci el judici contra la cúpula del procés al Tribunal Suprem. Aquest cop, el xoc entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC arriba pel recurs de Carles Puigdemont contra Roger Torrent i la mesa del Parlament per la retirada de la delegació de vot. Un recurs presentat al Tribunal Constitucional (TC) que, en funció de qui parli, té visions diferents. Mentre JxCat assenyala que Torrent va ser informat en una reunió amb Josep Costa -vicepresident de la cambra i estrateg jurídic de l'expresident de la Generalitat- a principis de gener, els republicans sostenen que no estaven al corrent de la decisió.Així ho han recalcat fonts republicanes als passadissos de la cambra. Els mateixos portaveus ressalten, a banda, que no es tracta d'un pas "imprescindible" de cara a la defensa internacional, tot i que mostren "respecte" per la decisió. El malestar a la cambra és evident, tot i que en públic és previsible que no esclati. Aquest dimarts es reuneixen el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident Pere Aragonès quan acabi la cita de setmanal del Govern. La crisi pels diputats suspesos va obligar a una cimera entre els dos dirigents el 5 d'octubre per evitar comicis anticipats Marta Vilalta, portaveu dels republicans, ha comparegut en roda de premsa per indicar que "respecten" la decisió de Puigdemont. "Si Puigdemont ha considerat que un recurs al TC espanyol és la millor opció per defensar les seus drets, ho respectem totalment. Nosaltres sempre hem acuat de la mateixa manera: defensant els drets dels diputats al Parlament i garantint la majoria independentista", ha destacat. Al mateix temps, ha indicat que no tenien "constància" de la presentació de l'escrit al TC."Davant del dubte, has de recórrer". Aquesta és la màxima que, segons JxCat, ha seguit l'equip jurídic de Puigdemont a l'hora de presentar un recurs al Constitucional (TC). Segons fonts de la candidatura, el recurs -que tècnicament és l'ampliació d'un altre text d'empara presentat al TC arran de la suspensió com a diputat de l'expresident de la Generalitat dictada pel Tribunal Suprem al juliol- serveix per "esgotar" totes les vies abans d'anar a instàncies internacionals."Es va entendre sempre que era una qüestió tècnica per esgotar tots els mecanismes abans d'anar al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg", tot i que sabíem que seria incòmode", recalquen les fonts parlamentàries consultades. Segons ERC, aquest pas no és "imprescindible", i recalquen que, com a molt, s'esperaven una "ampliació" del primer recurs presentat al TC contra el Suprem, i no pas un text específic en el qual es censura Torrent i la mesa del Parlament.Amb aquest moviment al Constitucional, puntualitzen els mateixos portaveus de JxCat, no es pretén "reobrir" el conflicte del mes d'octubre, quan la formació de Puigdemont es va negar a substituir els diputats suspesos -l'expresident, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez- i la majoria independentista va quedar incapacitada arran del desacord amb ERC . Els diputats republicans afectats -Oriol Junqueras i Raül Romeva-, en canvi, van acceptar ser substituïts com a mesura temporal. La qüestió va estar a punt d'acabar amb la legislatura i es van haver de celebrar cimeres per evitar eleccions.

