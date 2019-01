Cristiano Ronaldo, condemnat a 23 mesos de presó i 19 milions de multa per frau fiscal

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat el davanter del Juventus Cristiano Ronaldo a 23 mesos de presó i 19 milions d'euros de multa per quatre delictes de frau fiscal comés mentre era jugador del Reial Madrid. La pena s'ha aplicat com a resultat d'un pacte entre la defensa del futbolista i la Fiscalia, que inclou que Ronaldo no ingressi a la presó.Ronaldo va defraudar 14,7 milions d'euros a l'Hisenda espanyola en les declaracions dels quatre exercicis que van del 20111 al 2014, segons ha quedat provat amb la sentència. La Fiscalia va acusar Cristiano d'ocultar a l'hisenda espanyola els seus ingressos per drets d'imatge durant aquells anys.Segons ha quedat demostrat pel tribunal, el futbolista portuguès va emprar almenys dues societats domiciliades a Irlanda i al paradís fiscal de les Illes Verges per gestionar els seus drets d'imatge, tributant d'aquesta forma menys del que li pertocava. Ronaldo tampoc va declarar uns altres ingressos de 28 milions, també per drets d'imatge.A més, en la declaració del 2014 el jugador va assegurar que havia obtingut unes rendes de prop d'11 milions a l'Estat, quan la xifra real era d'uns 43, segons l'acusació de la Fiscalia que ha quedat provada aquest dimarts.El futbolista ha arribat somrient al tribunal, acompanyat de la seva parella, la model Georgina Rodríguez. L'Audiència de Madrid va rebutjat la sol·licitud de Ronaldo d'entrar al tribunal directament pel garatge, amb el seu cotxe, i ho ha hagut de fer a peu i per la porta principal. El futbolista ha donat la volta a la situació i ha convertit la seva arribada al tribunal gairebé en una desfilada, en què fins i tot ha signat algun autògraf.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)