JxCat assegura que Torrent coneixia el recurs de Puigdemont al TC des de principis de gener

"Davant del dubte, has de recórrer". Aquesta és la màxima que, segons fonts de Junts per Catalunya (JxCat), ha seguit l'equip jurídic de Carles Puigdemont a l'hora de presentar un recurs al Tribunal Constitucional (TC) contra Roger Torrent i la mesa del Parlament pel fet d'haver-li retirat la delegació de vot. Les mateixes fonts parlamentàries indiquen que va ser Josep Costa, vicepresident de la cambra i membre de JxCat, qui va informar Torrent "a principis de gener" sobre la presentació del recurs, que malgrat ser circumscrit en l'àmbit tècnic porta incorporada una dosi de conseqüències polítiques.Segons fonts de la candidatura de Puigdemont, el recurs -que tècnicament és l'ampliació d'un altre text d'empara presentat al TC arran de la suspensió com a diputat de l'expresident de la Generalitat dictada pel Tribunal Suprem al juliol- serveix per "esgotar" totes les vies abans d'anar a instàncies internacionals. "Es va entendre sempre que era una qüestió tècnica per esgotar tots els mecanismes abans d'anar al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg", tot i que sabíem que seria incòmode", recalquen les fonts parlamentàries consultades.Amb aquest moviment, puntualitzen els mateixos portaveus de JxCat, no es pretén "reobrir" el conflicte del mes d'octubre, quan la formació de Puigdemont es va negar a substituir els diputats suspesos -l'expresident, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez- i la majoria independentista va quedar incapacitada arran del desacord amb ERC . Els diputats republicans afectats -Oriol Junqueras i Raül Romeva-, en canvi, van acceptar ser substituïts com a mesura temporal. La qüestió va estar a punt d'acabar amb la legislatura i es van haver de celebrar cimeres per evitar la convocatòria d'eleccions.

