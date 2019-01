ÀUDIO «Com li explico... els agents rurals estan morts... els he matat»

L'autor confés del crim dels dos agents rurals al vedat de caça d'Aspa, Ismael Rodríguez, va trucar els serveis d'emergències i els Mossos d'Esquadra minuts després que els disparés mortalment el 21 de gener del 2017. Els àudios s'han escoltat aquest dilluns durant el primer dia de judici per la mort dels dos agents.L'acusat, Ismael Rodríguez, ha assegurat que no recorda com va disparar a les dues persones que el van abordar per demanar-li la documentació, una afirmació que ha estat reblada per l'advocada de la defensa , que ha dit que el seu client pateix una "patologia crònica" que mai no ha estat diagnosticada ni medicada.Rodríguez ha explicat que té una malaltia des de petit, "un tipus d'epilèpsia" i que moltes vegades té "llacunes". "L'únic que recordo era veure'ls a terra i després ja estava al cotxe. No vaig ser conscient d'haver-los disparat ni perquè ho vaig fer", ha assegurat. Ja al cotxe, ha afegit, un dels caçadors amb qui havia anat li va preguntar què havia passat. "Crec que he disparat dues persones", ha dit que va respondre.Mira, estava caçant i han vingut els dos guàrdies, els dos agents rurals.Sí.I no em preguntis per què, però mira, m'he posat molt nerviós...Sí, i ha marxat vostè?No, no. Estic aquí. Eh... Buf... Com li explico...Que han tingut algun accident? Estan ferits?Sí, bé, estan morts, els dos.D'acord. Ha estat vostè?Sí, he estat jo.--Com ha estat això, un accident?No, no ho sé. M'han vingut, m'he posat nerviós i no sé per què he reaccionat així.Està vostè a la carretera?No, estic al costat dels cotxes dels agents, però si vols m'espero a la carrertera, aviam si ve algú.

