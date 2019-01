Els taxistes amenacen amb protestes més «contundents» si la reunió amb Calvet acaba sense acord

Centenars de taxistes van arribant a la plaça Catalunya, on a les 10 del matí hi ha convocada una assemblea per decidir les accions de protesta en el cinquè dia de vaga; informa @andreumerino https://t.co/VcM5mosntn pic.twitter.com/EHOz7fO0I0 — NacióDigital (@naciodigital) 22 de enero de 2019

Alberto Álvarez assegura que han demanat a diversos partits polítics que impugnin la moratòria de 4 anys imposada pel govern espanyol i que impedeix a les administracions frenar l'entrega de llicències VTC; informa @andreumerino https://t.co/VcM5mosntn pic.twitter.com/uuNMwgQn4f — NacióDigital (@naciodigital) 22 de enero de 2019

Els taxistes s'han citat a les 12 a plaça Catalunya per desplaçar-se fins al departament de Territori. Allà el comitè de vaga es reunirà a les 16h amb el conseller Damià Calvet i amb representants de l'AMB; per @andreumerino https://t.co/sAIkhxwkP7 pic.twitter.com/XcatIHjIex — NacióDigital (@naciodigital) 22 de enero de 2019

Álvarez assegura que al llarg d'aquest dimarts els taxistes de Brussel·les es desplaçaran fins a la Casa de la República a Waterloo fer fer escoltar les reivindicacions dels taxistes catalans; ho explica @andreumerino https://t.co/VcM5mosntn pic.twitter.com/6nz0rbqHsO — NacióDigital (@naciodigital) 22 de enero de 2019

EN DIRECTE Els taxistes surten de plaça Catalunya en direcció al Departament de Territori i Sostenibilitat, on a les 16h es reuniran amb el conseller @damiacalvet i l'AMB. Tallen Ronda Universitat; informa @andreumerino https://t.co/9sWV3Eh9Dt pic.twitter.com/e5twEnjZIX — NacióDigital (@naciodigital) 22 de enero de 2019

EN DIRECTE Els taxistes, direcció al Departament de Territori i Sostenibilitat, tallen la Ronda Universitat al seu pas; ho explica @andreumerino https://t.co/9sWV3Eh9Dt pic.twitter.com/LsVeDWQD6l — NacióDigital (@naciodigital) 22 de enero de 2019

Els taxistes i els conductors de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) mantenen aquest dimarts els talls de trànsit a la Gran Via de les Corts Catalanes i a l'avinguda Diagonal, respectivament. En el seu cinquè dia de vaga indefinida, els taxistes bloquegen la calçada central de la Gran Via entre els carrers Entença i Sicília, i al passeig de Gràcia entre la plaça Catalunya i l'avinguda Diagonal.Per la seva banda, els conductors de VTC ocupen els dos sentits de la marxa de l'avinguda Diagonal entre la plaça Francesc Macià i el carrer Albert Bastardas.Centenars de taxistes s'han concentrat a la plaça Catalunya, on a les 10 del matí hi havia convocada una assemblea per decidir les accions de protesta en el cinquè dia de vaga. A les quatre de la tarda els taxistes es concentraran al departament de Territori i Sostenibilitat, on el comitè de vaga es reunirà amb el conseller Damià Calvet i amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona.Calvet, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha avisat al govern espanyol que si el conflicte s'encalla demanarà a l'estat que defineixi un nou marc regulador per al sector del taxi. També a Catalunya Ràdio, l'alcaldessa Ada Colau ha demanat als taxistes i al sector dels VTC que no col·lapsin la ciutat amb les seves mobilitzacions.El portaveu del comitè de vaga, Alberto Álvarez, assegura que han demanat a diversos partits polítics que impugnin la moratòria de quatre anys imposada pel govern espanyol i que durant aquest període de temps permet circular als vehicles VTC només amb la llicència estatal, sense necessitat de tenir-ne una d'autonòmica o municipal.​Álvarez demana al ministeri de Foment que "es mulli" i digui públicament que no impugnarà les regulacions d'altres administracions sobre el sector del taxi. Un compromís que, asseguren, el govern espanyol ja els hi ha transmès en privat.Els taxistes s'han citat a les 12 del migdia a la plaça Catalunya per desplaçar-se fins al departament de Territori. Allà, el comitè de vaga es reunirà a les 16 h amb el conseller Damià Calvet i amb representants de l'AMB. "No es decidirà res al despatx, ho decidireu vosaltres", assegura Álvarez. Després de la reunió els taxistes decidiran si mantenen o no la vaga. "Si continuem haurem de pensar en mesures més contundents", ha avisat el portaveu.Els vaguistes també demanen als taxistes de totes les comunitats autònomes que se sumin a les mobilitzacionsÁlvarez assegura que al llarg d'aquest dimarts els taxistes de Brussel·les es desplaçaran fins a la Casa de la República a Waterloo fer fer escoltar les reivindicacions dels taxistes catalans.Sobre les 12 del migdia, els taxistes han començat a avançar direcció al Departament de Territori i Sostenibilitat. Han tallat Ronda Universitat al seu pas.

