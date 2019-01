Calvet, sobre els taxistes: «No tenen l'opinió pública a favor»

El conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, ha avisat els taxistes que "siguin conscients que no tenen l'opinió pública a favor". "La vostra manera de protestar i de expressar-vos us posa en contra de la gent", ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio recollides per Europa Press, i ha apuntat que no deixa de rebre missatges lamentant que els taxistes actuen d'una manera molt radical.El conseller ha dit que haurien d'entendre la voluntat de legislar de la Generalitat "com una oportunitat", i ha lamentat que els punts de partida de taxistes i de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) estan molt allunyats. "Les postures són molt irreconciliables, el que per a uns és molt pocs per a uns altres és excessiu", ha dit sobre les demandes de fixar una antelació mínima per contractar els serveis d'VTC.Calvet ha negat que la Generalitat tingui punts de vista diferents sobre com abordar aquest conflicte, i ha dit que "la posició del Govern és una i única".

