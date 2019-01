El sobiranisme clama contra el «menyspreu absolut» del Suprem cap al Parlament

Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn estaven convocats aquest dimarts al Parlament en la comissió que investiga l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. I, com era previsible, el Tribunal Suprem ha maniobrat de manera que no fos possible. Segons el president de la comissió, Antoni Morral, fins dijous -amb els terminis que ha anat marcant el Suprem- no es resoldrà el tràmit obert a la justícia, de manera que els grups parlamentaris han fet una intervenció de cinc minuts i s'ha acordat un manifest per queixar-se de la situació, ja habitual aquesta legislatura. Tots ells han denunciat el "menyspreu absolut" cap a la cambra catalana.Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, ha estat l'encarregada de llegir el manifest. "Denunciem que no es respectin els nostres drets", ha assenyalat Albiach. "S'ha obstaculitzat el treball parlamentari", ha destacat. Carles Riera, diputat de la CUP, que en un primer moment no disposava del text, ha llegit el segon paràgraf. "Els presos polítics no poden complir amb el seu dret i deure de comparèixer, constatant una nova vulneració de drets", ha ressaltat. Jordi Orobitg, d'ERC, ha indicat que hi va haver antel·lació suficient", ha apuntat."Denunciem l'estratègia dilatòria del Suprem, deixant obert el procediment fins després de la data de la compareixença", ha assenyalat Francesc de Dalmases, diputat de Junts per Catalunya (JxCat). En el torn posterior, Albiach ha denunciat el "menyspreu absolut" del Suprem cap al Parlament, perquè la justícia "està polititzada". La compareixença dels membres del Govern era "clau" perquè els membres del Govern, en ser destituïts pel 155, van perdre l'aforament i es va abonar el pas a la presó.Albiach ha indicat que els comuns no són partidaris de la via unilateral, i ha apuntat que el judici que vindrà és qüestió de "democràcia". "Hem d'acabar amb aquesta anomalia i avançar. Sempre ens trobaran en la defensa dels nostres drets", ha indicat. Riera ha anat un pas més enllà i ha denunciat "l'estat d'excepció" que viu la cambra catalana. "El Suprem vulnera els drets dels electors i les electores que van fer confiança en els diputats", ha recalcat el diputat anticapitalista. "La judicatura espanyola fa trampa", ha indicat. "La judicatura espanyola vol destituir la democràcia", ha apuntat.La proposta de Riera ha estat "destituir" l'Estat, i ha apostat -un cop més- en la via unilateral, que és precisament "el que va portar els compareixents a la presó". Orobitg, d'ERC, ha denunciat la "vulneració de drets" per la no-assistència dels exconsellers a la comissió del 155 i per com ha anat el procediment judicial, inclòs el "maltractament" al qual van ser sotmesos els presos en l'entrada als centres penitenciaris de la tardor del 2017. Gemma Geis, de JxCat, ha indicat que el reglament del Parlament "obliga" les persones citades a les comissions a comparèixer-hi."Si es pensen que actuarem de manera normal, s'equivoquen. No blanquejarem la vulneració de drets", ha destacat Geis, que ha manifestat que hi deuen haver grups que tenen "por" que s'expliquin les circumstàncies d'aplicació del 155. "Els presos no haurien d'estar presos, i haurien d'haver entrat per la porta de la sala i contestar les preguntes en persona", ha ressaltat la dirigent de JxCat.

