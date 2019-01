Álvarez (Élite Taxi) aposta per fer una «visita» a Puigdemont a Waterloo

El portaveu del sindicat de taxistes Élite, Tito Álvarez, ha rebutjat aquest dimarts seure en una taula de negociació amb Uber i Cabify perquè no tenen "res a negociar amb ells", ha dit a Catalunya Ràdio, on ha explicat que estan en contacte amb els companys taxistes de Brussel·les per fer una "visita" a Carles Puigdemont a Waterloo. "Perquè li diguin que també estem allà molt presents, perquè això és un problema del taxi a tot Europa", ha afegit.Com ja es va apuntar dilluns, també s'ha mostrat disposat a tallar la frontera amb França si és necessari. En aquest punt, ha argumentat que hi ha molts treballadors "afectats per les polítiques neoliberals". "Si volguessin treballar amb el sector del taxi ens podríem asseure, però perquè no cobrin el 25% de comissions o perquè aquestes comissions que cobren les paguin al país", ha indicat Álvarez en demanar-li per la possibilitat de crear una taula conjunta de negociació amb tots els sectors.Després de tornar a condemnar els incidents que es van registrar dilluns durant les mobilitzacions, ha explicat que aquest dimarts tornaran a voltar per la ciutat. En tot cas, ha assenyalat que tot i que la violència no "beneficia en res" les seves demandes, ara ja és "impossible controlar" el que fan milers de taxistes.El portaveu d'Élite ha explicat que dilluns al vespre es va reunir a Palau amb el conseller de Territori, Damià Calvet, a qui li va tornar a traslladar que és necessari parlar "d'hores" en la precontractació dels VTC. En preguntar-li si ha traslladat el termini d'una hora als companys taxistes, ha apuntat que encara no ho ha fet, perquè no té cap proposta concreta sobre la taula en aquest sentit. Els taxistes ocupen ara el Passeig de Gràcia entre Diputació i plaça Catalunya en sentit Mar, i també entre plaça Catalunya i el carrer Casp en sentit muntanya.A la Gran Via segueixen aparcats a la calçada central, ara entre Entença i Bailén. Els VTC, per la seva part, es concentren a l'avinguda Diagonal, en dos carrils des de Francesc Macià fins a Palau Reial.

