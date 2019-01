L'accident d'un camió talla l'AP-T tota la nit a l'Alt Empordà sense deixar ferits

L'accident d'un camió a les 23 hores de dilluns ha tallat l'AP-7 tota la nit a Bàscara (Alt Empordà) en sentit nord. El camió, que transportava ferro, s'ha incendiat, però el succés no ha causat ferits. Ara bé, les tasques d'extinció han estat lentes.L'accident ha tingut lloc al quilòmetre 37,5 de l'autopista i els vehicles s'han desviat per la sortida 5 durant el tall. Els Mossos d'Esquadra comencen a obrir la via a la circulació a primera hora del matí.

