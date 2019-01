Mor una dona de 85 anys en l'incendi d'un habitatge a Manresa

Una dona de 85 ha mort aquesta matinada en l'incendi d'un habitatge a Manresa, al número 28 del carrer Àngel Guimerà. El foc ha cremat només una habitació del pis. L'avís és de les 2.27 hores. Els Bombers han desallotjat tots els veïns de l'edifici, que té sis plantes, mentre apagaven el foc. Només han quedat confinats els del cinquè pis, ja que el pis afectat era el 5è 2a.Després d'apagar el foc i de revisar l'edifici, tots han pogut tornar a casa seva. L'incendi s'ha controlat a les 2.55 hores. Les causes del succés no estan determinades i s'ha obert una investigació. Han treballat en aquest servei cinc dotacions dels Bombers, sis de Mossos d'Esquadra, 2 del SEM i la Policia Local de Manresa.Les primeres hipòtesis dels Mossos d'Esquadra apunten a un foc accidental o per imprudència, sense voluntarietat. La dona vivia a casa amb el seu fill.

