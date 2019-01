El Govern entregarà a quatre famílies les restes de soldats localitzats en una fossa comuna de les Garrigues

El Govern entregarà a quatre famílies les restes de soldats de la Guerra Civil que han estat localitzats en una fossa comuna del municipi del Soleràs , a la comarca de les Garrigues. Segons ha pogut saber, l'acte de reparació històrica se celebrarà aquest proper diumenge. Es tracta dels ossos de quatre individus que seran entregats als seus descendents, tres dels quals són de la mateixa localitat i un de l'Espluga de Francolí, i esta previst que les restes es traslladin als nínxols i tombes particulars de les famílies.La fossa d'el Soleràs és la més gran que s'ha excavat a Catalunya fins ara, i els arqueòlegs hi han trobat més d'una trentena de restes òssies de soldats que van lluitar a la Guerra Civil. Aquesta intervenció va començar el 16 d'octubre del 2017 i estava inclosa en el Pla de fosses 2017-2018, aturat per l'aplicació de l'article 155.L'arqueòloga que ha dirigit l'excavació, Anna Camats, assegura que els soldats de la fossa del Soleràs provenen dels dos hospitals militars que hi havia a la població durant la Batalla de l'Ebre. Del juliol de l'any 1938 fins al desembre de mateix any el Soleràs va acollir dos hospitals que atenien alguns dels ferits a la Batalla de l'Ebre.El primer hospital es va situar en una casa del poble que els militars van decidir transformar-la en hospital perquè era gran. Aleshores van fer fora els propietaris i després de la Guerra va tornar a acollir els seus inquilins. L'altre hospital es va situar a un quilòmetre i mig del poble.

