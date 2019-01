L'Audiència avala l'«ús de la força» l'1-O a Sant Joan de Vilatorrada tot i la resistència pacífica

L'Audiència de Barcelona avala l'"ús de la força" de la Guàrdia Civil l'1-O a Sant Joan de Vilatorrada. Davant d'un recurs presentat pels ferits a la negativa de la magistrada del Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa, que investiga els fets, a practicar noves proves per veure si hi va haver excés policial, la interlocutòria considera que el cos policial va complir amb els principis d'idoneïtat, necessitat i proporcionalitat. Contradictòriament, però, la mateixa resolució reconeix que els ciutadans en cap moment van tenir "una actitud violenta" i que únicament es van mostrar "persistents" en impedir l'actuació policial.La interlocutòria, a la que ha tingut accés l'ACN, desestima la petició de noves proves. De la mateixa manera que ja havia fet amb els recursos presentats pels ferits a Castellgalí, Callús i Fonollosa, avala l'ús de la força. Així, conclou que per intentar entrar a l'edifici per requisar el material del referèndum i impedir que se seguís votant "era necessari l'ús de la força / violència" en cas que els ciutadans congregats "es mantinguessin en la seva actitud d'impedir que entrés la força publica". I, afegeix, que la policia va complir amb els principis d'"idoneïtat, necessitat i proporcionalitat".Contradictòriament, però, la mateixa interlocutòria, en narrar els fets, reconeix que els ciutadans "en cap moment van mostrar una actitud violenta". Diu que quan es va iniciar l'actuació policial "la porta era oberta, però amb persones que impedien l'entrada". Davant d'aquests fets, afegeix, "diversos agents van procedir a agafar i arrossegar a qui es trobava en primera fila per apartar-los. Durant aquesta acció algun agent va utilitzar la porra contra algun d'ells de forma puntual", acció que no hauria continuat "per ordre d'un superior". Va ser llavors, apunta que la policia "en adonar-se que arrossegant a qui impedia l'entrada no podien complir amb la missió, van abandonar aquest accés".La interlocutòria considera que les cinc persones que van resultar ferides, entre elles el regidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona, estan justificades i que l'ús de la força s'ajusta als principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat.Es dona el cas que el mateix tribunal sí que va acceptar el recurs presentat pels ferits a les resolucions de la magistrada del Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa i va acordar citar com a investigats tres guàrdies civils que van actuar l'1-O a Fonollosa, i al cap de l'operatiu policial a l'IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. En el primer dels casos per haver emmanillat sense motiu un veí de Fonollosa i, en el cas de Sant Joan, en considera que es va produir un "excés de l'actuació policial". L'institut santjoanenc és la única excepció. La mateixa Audiència va desestimar els recursos presentats a la resta de punts de votació del Bages i, com ha fet ara amb el cas de l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada, va avalar l'ús de la força de la Guàrdia Civil a Callús, Castellgalí i Fonollosa.Per una altra part, el jutjat d'instrucció número 2 de Manresa ha endarrerit la declaració dels guàrdeis civils investigats per un presumpte delicte de detenció il·legal del 23 de gener al 13 de març. Cal recordar que l'Audiència Provincial va instar aquest jutjat a acusar els agents que van emmanillar una persona durant l'1-O a Fonollosa.

