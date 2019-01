Una caravana de taxis del Camp de Tarragona es desplaçarà fins a Barcelona

Una caravana de taxis del Camp de Tarragona marxarà fins a Barcelona per donar suports als taxistes de la capital catalana. Sergi Marquès, president de l'Agrupació Ràdio Taxi de Tarragona, ha explicat aque després de l'assemblea celebrada aquesta tarda s'ha acordat emprendre aquesta acció però ha alertat que estaran atents a la reunió que s'ha de celebrar aquest dimarts entre el Govern de la Generalitat i el Consell del Taxi.Marquès ha expressat que tot i que sembla que es podrien acostar posicions, no es descarta cap a altra cap acció, la qual s'haurà de decidir a través d'una assemblea que se celebraria aquest mateix dimarts a la tarda, un cop les negociacions entre ambdues parts no haguessin estat fructíferes.Està previst que els taxistes cridats a la caravana sigui entre 25 i 50. La marxa arrencarà a les 8.30 h del polígon industrial Riu Clar cap a Barcelona. La resta de taxistes, seguirà amb la seva activitat normal, a l'espera de com es desenvolupi la reunió.

