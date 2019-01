Puigdemont porta Torrent i la mesa del Parlament al Constitucional

Moviment jurídic de conseqüències imprevisibles per part de Carles Puigdemont. L'expresident de la Generalitat ha presentat un recurs al Tribunal Constitucional contra el president del Parlament, Roger Torrent, i la mesa de la cambra pel fet d'haver-li retirat la delegació de vot, segons ha avançat eldiario.es aquest vespre. Aquesta retirada es va produir el 9 d'octubre de l'any passat, quan el Parlament va decidir -amb el suport d'ERC i PSC- no comptabilitzar el vot dels diputats suspesos que no havien designat un substitut.L'escrit, que es va presentar el 9 de gener, sosté que la mesa "no tenia competències" per aquesta retirada de la delegació de vot. Es tracta d'una qüestió que ja ha obert ferides rellevants dins l'independentisme: durant el mes d'octubre, la legislatura va penjar d'un fil perquè Junts per Catalunya (JxCat) sostenia que calia seguir comptant els vots dels diputats suspesos i ERC era partidària de la seva substitució No és la primera vegada que Puigdemont i Torrent topen, però sí que és la primera que un recurs de l'expresident de la Generalitat es refereix directament a la mesa del Parlament presidida pel dirigent d'ERC. Aquest mateix dilluns, per exemple, tots dos han discrepat sobre l'abast i la necessitat d'una investidura a distància Fonts republicanes assenyalaven aquest vespre que és "gravíssim" haver judicialitzat, des de l'independentisme, una qüestió com aquesta. "És evident que aquell acord de mesa no retira la delegació a ningú. Si algú va retirar la delegació va ser el Suprem. El que és gravíssim és que per primer cop l'independentisme judicialitza una decisió d'un òrgan col·legiat de majoria independentista", assenyalen aquestes veus.La versió de JxCat és que Torrent estava assabentat del recurs i que es tracta d'un pas més per anar a la justícia europea. La formació de Puigdemont va optar per mantenir la delegació de vot malgrat la suspensió, una circumstància que els lletrats de la cambra van desestimar.La decisió és "tècnica", segons ha explicat el portaveu parlamentari de JxCat, Eduard Pujol. El primer recurs es va ampliar amb aquest segon, i és "imprescindible" per a la defensa, segons Pujol. "Sense aquest pas, quedava incomplert", ha indicat, al mateix temps que desvinculava les decisions de la defensa d'una qüestió política. Sí que ha admès, en tot cas, que no hi ha visions "coincidents" entre JxCat i Torrent sobre la investidura a distància de Puigdemont.

