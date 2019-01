VÍDEO Guardiola, Vilarasau, Savall i Gil junts per la defensa dels drets humans a Catalunya

Pep Guardiola, Emma Vilarassau, Jordi Savall i Ariadna Gil són els protagonistes de l'espot que aquest dilluns ha fet públic l’Estructura de Drets Humans de Catalunya (EDHC), amb motiu de la presentació d'un pla pioner de drets humans per a Catalunya, integrat per 27 drets i articulat en base a cinc principis democràtics: la igualtat, la pluralitat, la participació, la paritat i la garantia.Es tracta d'una proposta que s'ha vertebrat tenint en compte la "singularitat nacional catalana i la seva estructura social", segons un comunicat de la mateixa estructura . S'ha dut a terme en base a les recomanacions de les Nacions Unides per donar compliment als tractats en matèria de drets humans. Amb aquesta presentació l'Estructura s'ha presentat en societat.L'objectiu, segons l'EDHC, és que la societat civil "col·labori en l’elaboració del Pla perquè el resultat final doni una millor resposta a les necessitats de la població". El que fan els quatre protagonistes del vídeo és "encoratjar les persones i les entitats a participar". També han participat en la celebració, amb actuacions en directe, el grup Solistes del Veus - Cor Infantil Amics de la Unió, dirigits per Josep Vila Jover, i el grup Orpheus XXI, un projecte intercultural d’acció pedagògica, educativa, lúdica i creativa a favor dels joves refugiats i immigrants, sota la direcció artística del músic Jordi Savall.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)