La defensa de Valtònyc creu que la justícia belga tornarà a ajornar la decisió sobre l'extradició

La defensa de Josep Miquel Arenas, conegut com Valtònyc, creu que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea trigarà "mesos" a pronunciar-se sobre la consulta plantejada pel Tribunal d'Apel·lació de Gant sobre el cas del cantant. Segons ha explicat l'advocat Paul Bekaert a l'ACN i indiquen també des de la Fiscalia de Flandes Oriental, esperen que aquest dimarts, quan el raper està citat, el tribunal de Gant ho torni a ajornar i doni una nova data orientativa per a la vista, a l'espera del pronunciament de Luxemburg.Davant dels dubtes sobre l'enaltiment del terrorisme, un dels tres delictes que consten en l'euroordre contra Valtònyc, el passat mes de novembre els jutges belgues ja van plantejar dues qüestions prejudicials al TJUE. El tribunal de Gant va preguntar a la justícia europea quina llei espanyola sobre enaltiment del terrorisme calia aplicar al cas del raper mallorquí, si la del 2012, quan es van fer les cançons per les quals se l'acusa, o la del 2015, que és "més severa".Els jutges belgues tampoc no s'han pronunciat per ara sobre els altres dos delictes que recull la petició espanyola perquè Bèlgica entregui el cantant, que són injúries a la Corona i amenaces. En total, l'Estat reclama Valtònyc per complir una pena de presó de tres anys i mig.

