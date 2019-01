En llibertat el militant d'Endavant detingut en relació amb la vaga del 8-N

El militant d'Endavant detingut aquest dilluns a la tarda en relació amb la vaga del 8-N del 2017 ha estat deixat en llibertat hores més tard, segons han confirmat fonts del seu entorn. Es tracta d'un membre del Baix Llobregat d'aquesta formació de la família de la CUP, investigat per haver tallat l'autovia A-2 a l'altura d'Abrera en el marc d'aquella vaga general.Ja havia estat citat a declarar, però s'havia negat a respondre a la citació amb l'argument de no reconèixer el tribunal espanyol. Aquest dilluns, cap a les quatre de la tarda, set agents dels Mossos, segons han indicat les mateixes fonts, l'han detingut i l'han traslladat a la comissaria de Martorell. Allà, el detingut s'ha negat novament a declarar, i després ha estat deixat en llibertat.Fonts de la defensa del detingut han explicat que ara esperaran uns dies per veure si el jutge decideix tirar endavant la investigació o opta per arxivar el cas. Aquesta segona opció és la que la defensa considera més adequada, atès que, segons subratlla, no hi va haver cap tipus d'aldarull en aquell tall de carretera. A més, considera que el tall és una acció perfectament justificada en el marc d'una vaga general.En un comunicat, Endavant del Baix Llobregat també ha defensat que el tall de l'autovia, en el marc d'una vaga general, és una activitat "totalment normal i legal, un dret fonamental establert en l'ordenament jurídic espanyol i internacional".Al mateix text el grup ha denunciat la situació "repressiva" provocada pel "paper hipòcrita i còmplice" del conseller d'Interior, Miquel Buch.

