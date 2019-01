La negociació Crida-PDECat, estancada a l'espera del congrés fundacional

Els sectors més pessimistes del PDECat assenyalen que la Crida aspira a una "rendició" del partit per integrar-se dins del nou moviment

La negociació entre la Crida Nacional per la República i el PDECat per l'encaix entre els dos projectes està "estancada", segons fonts coneixedores dels contactes consultades per. La trobada celebrada aquest dilluns a Lledoners entre David Bonvehí i Míriam Nogueras -president i vicepresidenta del partit- amb els presos -Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn- no s'ha tancat amb cap acord quan queden només cinc dies per al congrés fundacional de la Crida , en el qual s'escollirà la direcció.Aquesta direcció, que estarà encapçalada per Sànchez i l'encara consellera de la Presidència, Elsa Artadi, serà l'encarregada de detallar l'encaix amb el PDECat. Bonvehí haurà de presentar una proposta i, després, la militància del partit serà l'encarregada de validar-la. Els ànims, però, no són optimistes després d'aquesta última visita a Lledoners, prèvia al trasllat dels presos a Madrid per afrontar el judici al Tribunal Suprem. "Estem estancats i, per ara, sense possibilitat d'apropament", ressalten fonts del partit. El registre de la Crida davant del ministeri de l'Interior va encendre els ànims en sectors del PDECat, que alerten del risc d'escissió de l'espai postconvergent Dirigents consultats destaquen que Sànchez -el dirigent orgànic més implicat en el dia a dia del moviment que Carles Puigdemont, el seu president impulsor i militant del partit hereu de CDC- pretén un "arraconament" de les sigles nacionalistes. El president del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), en tot cas, es mostrava conciliador en una entrevista publicada dissabte a. "La Crida no alimentarà tensions internes en cap partit. Venim a sumar, a facilitar espais de cooperació. Jo mai he entrat -i no ho faré ara- en la vida interna i en els debats de cap partit", sostenia.Els sectors més pessimistes del PDECat interpreten, en tot cas, que la cúpula de la Crida pretén una "rendició" del partit. En canvi, els dirigents de la formació més partidaris de confluir amb el nou moviment asseguren que no hi ha d'haver cap problema amb l'encaix perquè la Crida té data de caducitat -inconcreta, perquè es basa en la consecució de la independència- i els seus estatuts permeten la doble militància.Després de la visita als presos, Bonvehí ha atès els mitjans de comunicació des de Lledoners. "Es preveu que [dissabte, en el congrés fundacional] faran la seva opció d'organització. Volem respectar fins al final l'eina de la qual es doten, i farem proposta d'encaix. En alguns moments es va valorar que fos abans, però això no serà així", ha assenyalat el president del PDECat. El consell nacional del partit té previst reunir-se el primer cap de setmana de febrer per abordar la situació.Una altra de les qüestions que hi haurà damunt la taula és la de les llistes a les eleccions municipals i europees del 26 de maig. Bonvehí ha indicat que els presos estan a "disposició" per fer política i, per tant, de formar part de candidatures. En el cas de Forn, el seu nom és el consensuat entre la Crida i el PDECat per liderar la llista a Barcelona , mentre que Turull s'ha ofert per anar de candidat a les europees . Rull, per la seva banda, tancarà la llista a Terrassa, la seva ciutat.

