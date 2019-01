Entre la unitat i anar al TC

Bea Talegón valora una oferta de Carles Puigdemont per ser una de les candidates a la seva llista a les europees, on hi haurà el PDECat i el PNB. També el BNG l'ha sondejada per si vol "col·laborar" amb la coalició que compartirà amb ERC i Bildu. Us ho vam explicar ahir en exclusiva a. Ella s'ho rumia i no tindria cap dubte (ni contradicció) si tots els independentistes anessin plegats a les eleccions de maig. L'espai neoconvergent n'és partidari. A Europa i també a les municipals. La pressió al partit d'Oriol Junqueras, que vol preservar el seu espai i pensa que separats sumen més, és diària. Però una cosa és la retòrica i l'altra els fets. La decisió de Carles Puigdemont de presentar un recurs al TC contra Roger Torrent i la mesa del Parlament per haver-li retirat la delegació de vot després que no acceptés la fórmula proposada fruit d'un acord amb el PSC n'és una mostra palmària.Puigdemont -enfrontat a Torrent des del minut 1 de legislatura perquè volia ser investit a distància i valorar aleshores si tornava mentre el president de la cambra no vol fer res no "efectiu"- se submergeix en una terrible contradicció. Impugna els acords d'una institució governada per l'independentisme i de la que en defensa la sobirania i ho fa davant d'un tribunal espanyol, el Constitucional, que el bloc republicà ha declarat il·legítim i corromput sempre que ha pogut. Els portaveus de Puigdemont afirmaven que el tràmit era necessari per acabar a Estrasburg i que Torrent n'estava al cas, però és indubtable que el pas no és gens oportú a les portes del judici de l'1-O i quan, en teoria, només en teoria, es treballa per la unitat estratègica.Es podia evitar recórrer aquest aspecte (ja s'ha fet i es farà amb d'altres del procés), es podia esperar o haver preparat un anunci conjunt per explicar-se i treure-li càrrega política. Els republicans recordaven que el que van proposar al seu dia hauria preservat la majoria independentista i en la maniobra hi veien electoralisme i un nou intent d'erosionar Torrent. Tot plegat, segons ells, un intent de tapar els problemes interns de l'espai neoconvergent que, més enllà de demanar unitat en forma de llistes, segueix sense tenir clar què fer a Barcelona i a les europees i tampoc ha resolt l'encaix del PDECat a la Crida Avui els consellers empresonats haurien de declarar a la comissió del 155 al Parlament però no ho faran perquè el Suprem no els ho ha permès. L'ambient a la cambra es podrà tallar amb un ganivet. Per contra, després de la reunió del Govern Quim Torra i Pere Aragonès es trobaran en un nou intent de preservar l'executiu de les tensions. És impossible. Algú s'hauria de preguntar si la legislatura té encara cap sentit més enllà d'esperar al fet que passi el judici per convocar eleccions i mesurar forces contrastant projectes a partir de raons i no d'emocions.

Així és el sector del taxi. Aquest matí hi ha assemblea de taxistes i a la tarda reunió entre el departament de Territori, l'AMB i els representants del sector. Totes les parts veuen proper l'acord (aquí podeu recuperar les raons del conflicte) però els taxistes van endurir ahir les protestes en un intent de forçar la màquina. Els xofers de les VTC van fer el mateix per contrarestar els taxistes, més nombrosos i organitzats. De la llarga jornada en fan aquesta crònica Andreu Merino, Víctor Rodrigo i Sergi Ambudio. Aquests dies se'n parla molt del taxi. Per fer-ho, res millor que estar documentat. Quantes llicències hi ha? Són moltes o poques? Quant valen? Els taxistes són tots autònoms? Quant guanyen? Són preguntes que respon, amb deu gràfics i dades, Roger Tugas en aquesta informació.



Dol a Pineda. I enmig de tot el brogit una notícia terrible, la mort ahir d'un nadó apallissat pel seu pare. Avui hi ha una concentració de dol a Pineda, el seu poble. Casos com aquest (el que va encendre les llums d'alarma va ser el cas Alba fa 13 anys) han obligat a repensar protocols malgrat que el risc zero no existeix. Ho repassa en aquesta informació Laura Estrada.

Estem en una era "d'expectatives minvants". La sortida de la crisi, ho dic sovint perquè cal tenir-ho molt present, es fonamenta en un augment de la desigualtat. Les classes mitjanes són les grans perjudicades i les diferències entre barris rics i pobres cada cop són més notables. Ahir, El País ho retratava bé en una nota editorial signada perAquest cap de setmana us vam explicar ambquin era l'ambient a Lledoners després que hi anéssim per entrevistar Josep Rull Jordi Sànchez . Els presos tenen posicions polítiques diferents sobre què va passar la passada legislatura i què ha de fer l'independentisme. La pugna entre espais polítics és clara, però les relacions personals són bones entre ells. I comparteixen bromes. Quan érem al locutori parlant amb Sànchez, Raül Romeva, que atenia una entrevista amb uns altres companys, va entrar a saludar amb un enèrgic "hola, hola!". L'impulsor de la Crida va fer ràpidament la broma. "", va dir el president del grup de JxCat sobre l'exconseller d'Exteriors entre rialles. I què és fer un "Cuixart"? Segons sembla, el president d'Òmnium, sempre de tarannà alegre, treu el cap al locutori per saludar de forma enèrgica cada cop que a l'altra banda del vidre hi veu un conegut.Tal dia com avui de l'any 1977 el president dels Estats Units, el demòcrata Jimmy Carter, complia amb el seu compromís electoral d'amnistiar els. La mesura, de la qual van quedar fora els desertors, va tenir una forta contestació dels sectors més dretans però era un intent de passar pàgina d'un conflicte que va durar fins a l'any 1975 i que va tenir un cost enorme en tots els sentits per la superpotència. Precisament sobre les mentides del Vietnam i el paper de la premsa per donar a conèixer una de les pàgines més negres de les administracions americanes i el seu intervencionisme va la pel·lícula Els papers del Pentàgon , que es va estrenar l'any passat i que us aconsello veure.L'escriptor i periodistafa avui 62 anys. Va nàixer a Terrassa i és un dels intel·lectuals més destacats, i amb més presència pública, en el camp nacionalista en els darrers anys. La seva darrera responsabilitat ha estat dirigir el CCCB. Anteriorment havia estat al capdavant de la CCMA a proposta de CiU i va ser director de l'Avui. També va ser diputat al Parlament i militant de CDC a més de director de l'Institut Ramon Llull. Com a escriptor ha guanyat diversos premis literaris. El darrer llibre que ha escrit és Massa foc, on recrea els enfrontaments i les divisions polítiques a la Florència renaixentista a través de l'enfrontament entre el Mèdici i el religiós Savanarola i el papat. va conversar amb ell fa unes setmanes sobre el llibre i el país. Sempre val la pena seguir Villatoro.

