El nomenclàtor de Girona reservarà el 66% de noves propostes a noms de dona

El ple de l'Ajuntament de Girona, que s'ha iniciat passats 4 minuts de les sis de la tarda d'aquest dilluns 21 de gener, ha aprovat inicialment la modificació del Reglament de Creació i funcionament de la Comissió del Nomenclàtor, especialment pel que fa al biaix de gènere, i perquè es reservin a noms de dona dos terços de les noves propostes de noms de carrers.El regidor Narcís Sastre ha recordat que recentment el diari The Economist es feia ressò de la qüestió del gènere a Europa amb l'evidència dels pocs noms de dones que es posen als carrers. Sastre ha detallat que la representació femenina als carrers de Girona només és d'un 7%, mentre que un 41% de carrers tenen nom d'home.Mentre CiU, ERC, CUP-Crida per Girona i el PSC hi han votat favorablement, PP i Cs s'hi han abstingut. Així, Concepció Veray ha argumentació que "no cal obligar-nos a fer una cosa que no hauria de ser obligatòria" i Pujola (Cs) ha manifestat que "l'informe d'impacte de gènere no ha tingut gaire èxit, perquè de les sis recomanacions fetes només se n'ha inclòs una".Després d'un temps de vigència d'aquest reglament, així com de l'experiència assolida en la seva aplicació, es va posar de manifest la necessitat de modificar algun punt del seu articulat, es va redactar per part de l'equip tècnic responsable una nova proposta de Reglament i es va posar l'accent en la qüestió de gènere, fins a l'aprovació final d'avui.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)