Quant val una llicència de taxi? Quant factura? Quants VTC hi ha? Deu gràfics per entendre el sector

Un taxista paga a l'entorn de 120.000 euros només per una llicència, una quantitat que trigarà a amortitzar, ja que després afirma facturar uns 25.000 euros anuals. I més si ha de competir amb els VTC, els quals han incrementat exponencialment la seva presència als carrers. En aquest article resumim en deu gràfics algunes de les principals xifres per entendre la magnitud del conflicte que amenaça amb tornar a paralitzar el centre de Barcelona El nombre de llicència de taxi es manté estable, des de fa anys, tant a Catalunya (entre 12.000 i 12.500) com a la resta de l'Estat (unes 66.000, en total). No així les llicències de VTC, bàsicament en mans d'Uber i Cabify, que, en menys de quatre anys, han de passat de 398 a 2.418, a Catalunya, i de 3.620 a 13.125, a tot l'Estat (especialment, a Madrid, on n'hi ha 6.559). En termes relatius, a principis de 2015 hi havia un cotxe VTC per cada 30,5 taxis i ara n'hi ha un per cada 5,2, a Catalunya, una dada prou eloqüent.Malgrat que una empresa pot acumular diverses llicències, i fins i tot ho pot fer un taxista autònom, el més normal és que cada taxista tingui la seva pròpia llicència i prou. A l'àrea metropolitana de Barcelona, només hi ha 193 empreses en el sector, les quals tenen 636 llicències i ocupen 1.102 persones -a banda de 32 familiars-. També hi ha 230 taxistes amb més d'una llicència (528, en total), els quals donen feina a 760 empleats i 54 familiars. Fins a 9.343 taxistes, però, només tenen una llicència i, a més de si mateixos, tenen contractades 1.150 persones i 1.241 familiars per treure més rendiment del vehicle. La majoria, per tant, només usen el taxi per ocupar-se a si mateixos.Espanya és un dels estats de la Unió Europea on el sector del taxi factura més. Fins a 2.320,8 milions, el 2013, només per sota de França (3.480 milions) i Alemanya (2.958,2 milions), segons un estudi de la Comissió Europea . Aquesta xifra representa un 26% del total de la facturació de transport de viatgers, un percentatge superior que en els altres dos estats, però inferior al de Grècia (56,8%) o Holanda (47,5%), on el taxi és més popular, en relació a altres mitjans com l'autobús, el tren o el metro.En canvi, la facturació mitjana de cada taxista és relativament baixa a l'Estat, de tan sols uns 25.000 euros anuals segons el que declaren. Una quantitat que, en paritat de poder adquisitiu respecte la mitjana europea, equivaldria a uns 27.926 euros, molt per sota del que facturen a Dinamarca (117.727 euros), a la capital finesa, Helsiniki (96.680), o la sueca, Estocolm (67.155), però també que a França (64.021), Alemanya (63.285) o Hongria (45.887). Està lleugerament per sobre, però, del Regne Unit (23.941 euros).No és estrany si, en pujar a un taxi a l'àrea metropolitana de Barcelona, el conductor és un home, ja que aquest sector està clarament masculinitzat: fins a un 93,85% dels que hi treballen són homes, per només un 6,15% de dones. De dones taxistes, de fet, tan sols n'hi ha 811 en aquest territori.El preu d'una llicència de taxista és força cara i ha anat creixent els darrers anys, quan nombrosos aturats la veien com una opció per trobar feina. Les ofertes de venda de llicències (són de l'Àrea Metropolitana de Barcelona però es poden vendre entre particulars segons la llei de l'oferta i la demanda) anaven aquest dilluns des dels 120.000 euros sense cotxe a 142.000 euros amb un Toyota Prius del 2015 o un Seat Toledo del 2017.Tot i això, la més antiga encara sense comprador data del 7 de gener, cosa que evidencia que no costen massa de vendre. Per ara, dues persones en volen comprar una i ofereixen 110.000 euros per ella. Així constava al portal de l'AMB.A banda, però, els taxistes han de fer front a altres despeses. Per autoritzar una venda de llicència, per exemple, han de pagar una taxa de 3.355 euros, excepte si és per a familiars de primer grau (678 euros) o per mort del propietari (808 euros). Per obtenir l'autorització perquè un cotxe faci de taxi, ha de pagar 3.997 euros, o tan sols 403, si ja era un taxi al qual se li han fet modificacions. La inscripció a les proves per obtenir la credencial de taxista costa 121 euros, excepte si ho demana un aturat de llarga durada, que només n'ha d'abonar 40.La tarifa del taxi a Barcelona és relativament barata, ja que un trajecte de cinc quilòmetres costava una mitjana de 10,4 euros, el 2015. A Luxemburg, adaptat el preu a la paritat de poder adquisitiu, aquest ascendia a 16,8 euros, i a Milà, a 15,5. També és més alt a Amsterdam (13,3), Estocolm (13,2), Roma (12,7) o Madrid (11,5). En canvi, és més baix a Lisboa (9,4 euros), Praga (8,4), Londres (8,1) o sobretot Atenes (5,5).La majoria de taxis que circulen per l'àrea metropolitana de Barcelona són força nous, ja que dos terços d'aquests (7.027) tenen menys de cinc anys d'antiguitat. Menys de 1.800 en tenen entre 5 i 7 anys, 1.310 en tenen entre 7 i 10, i tan sols 355 vehicles carreguen una dècada d'activitat a les seves rodes.La majoria de taxis de l'àrea metropolitana ho tindran més complicat a partir del moment que sigui vigent l'impost al dièsel, ja que 6.201 vehicles funcionen amb gasoil. En canvi, 3.221 són híbrids, 797 van amb gas liquat del petroli (GLP), 240 amb gas natural, 24 són elèctrics i tan sols cinc funcionen amb benzina. Es poden acollir, però, a les subvencions de la Generalitat i el govern espanyol per comprar vehicles de baix consum.L'associació majoritària que representa els taxistes de l'àrea metropolitana de Barcelona és Elite Taxi, que va obtenir el 65,9% dels vots en la consulta del 2016 per elegir les entitats més representatives per interlocutar amb l'administració, pel que fa als taxistes amb una o dues llicències. Van votar el 33% d'aquests i també va obtenir el suport necessari l'Agrupació Taxi Companys (10,5%). Pel que fa als taxistes amb tres o més llicències i les empreses del sector, només tenen de referent l'Asociación Empresarial del Taxi.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)