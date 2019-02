Xavier Melero​, l'advocat de Convergència que va posar les bases de Ciutadans

"A mi sempre m'ha agradat la història. Ja de petit volia ser historiador, però quan era a la facultat vaig veure que probablement passaria serioses penúries econòmiques, i vaig decidir fer dret". Així de simple va ser la decisió que va portar Xavier Melero (Barcelona, 1958) a convertir-se en un dels advocats més reconeguts de Catalunya. La pura voluntat de tenir una vida còmode, tot i que de ben segur que trepidant, va decantar la balança cap al món del dret penal. Una professió, segons explica a, a la qual ha acabat agafant "relativament el gust", tot i que ja mira amb una distància prudencial.De perfil més moderat que la resta d'advocats de la defensa i públicament no independentista, Melero esdevé al judici de l'1-O el portaveu defensor de qui va ser conseller d'Interior Joaquim Forn, a qui les acusacions consideren un dels màxims responsables de l'acció que van tenir els Mossos d'Esquadra durant el referèndum de l'1-O. L'advocat, però, ja ha deixat molt clar que la seva estratègia és bàsicament tècnica, i malgrat que la premissa és no fer mal a cap dels altres acusats, afirma que manté una estratègia pròpia i particular.Melero acumula una extensa cartera de casos, ja sigui des del banc de la defensa com de l'acusació. Format a la presó de Ponent, i en pràctiques a la Model, on va treballar durant els seus primers anys, va acabar sent el defensor de Javier de la Rosa, va portar un important cas de prostitució d'infants al Raval, va ser un dels advocats del cas del Palau, va defensar el bomber Delta Zero i ha defensat Convergència en el cas del 3%, entre d'altres. Durant la seva trajectòria professional, ha treballat amb Jesús Silva i Pau Molins, al bufet Cuatrecasas, per finalment associar-se amb Judith Gené, amb qui codirigeix el bufet Melero&Gené amb oficines a Madrid i Barcelona.Però si en alguna cosa destaca, és per ser un dels advocats de referència de l'antiga Convergència. Lletrat de Jordi Pujol, Oriol Pujol i Artur Mas, entre d'altres, està familiaritzat amb la gran família del catalanisme de centre-dreta, tot i no compartir-ne la ideologia, tal com ha afirmat en diverses ocasions. Malgrat el perfil dels seus clients, el nom de Melero consta entre el de les persones que van participar en les trobades fundacionals de Ciutadans. I és que l'advocat no amaga la seva amistat amb Arcadi Espada, un dels fundadors del partit que dirigeix Albert Rivera, tot i que es desvincula d'allò que ha acabat sent aquest partit.Familiaritzat amb les consultes d'independència -va defensar Mas en la causa pel 9-N al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- considera el judici de l'1-O com "un més", i l'entoma des de l'anàlisi purament legal. "És un cas de preparació feixuga, és molt lent perquè has de visionar molts vídeos i es fa molt pesat, i les declaracions no estan transcrites, però no el destacaria com un cas excepcional", admet, més enllà de la transcendència que té pel ressò mediàtic i perquè es jutgen persones de l'entorn polític. "La meva feina és una feina jurídica, com sempre", assegura.Melero és de Barcelona de tota la vida. De pare mecànic i mare treballadora de la llar, ha oscil·lat entre l'esquerra de l'Eixample i Horta, tot i que clarament ha acabat preferint el primer districte barceloní. De petit va estudiar al Col·legi dels Germans de la Sagrada Família i als Jesuïtes de Casp, i quan va fer el salt a la universitat, va llicenciar-se en història i dret, per acabar cursant un màster en dret penal, molt allunyat d'allò a què es dedicaria la seva germana, psicòloga de professió.Actualment, l'AVE és un dels seus principals mitjans de transport, tot i que la majoria de viatges són per motius laborals. Madrid és la destinació principal des de fa anys: "Sempre he treballat a Madrid i he portat molts temes d'allà". Per aquest motiu, en el seu cas particular, el judici al Suprem no li suposa "cap problema", tot i que admet que voldria gaudir d'una mica més de temps.És durant aquest, que aprofita per gaudir d'algunes de les seves passions: la boxa, el jazz i les sèries. "M'agrada el cinema, però ara fan sèries fantàstiques", destaca. Però si tingués temps, assegura, el seu destí seria lluny de Barcelona i del Tribunal Suprem: "Si tingués un mes de vacances, sense cap dubte faria el Transsiberià".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor