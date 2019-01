Els taxistes traslladen la protesta a les portes de la Generalitat

EN DIRECTE Els taxistes canten irònicament "Apreteu", fent referència a la consigna que el president @QuimTorraiPla va fer als @CDRCatOficial; informa @andreumerino https://t.co/RFP8uHpnIx pic.twitter.com/cd12lgHyqH — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2019

EN DIRECTE Els taxistes criden "Calvet dimissió" a les portes del Palau de la Generalitat, a l'espera de la reunió que el conseller i @QuimTorraiPla han de celebrar a les 20h. Fonts de Palau confirmen que encara no han arribat a l'edifici https://t.co/RFP8uHpnIx pic.twitter.com/pdsqre5E2d — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2019

EN DIRECTE En marxa la reunió entre @QuimTorraiPla i els consellers @damiacalvet i @MiquelBuch al Palau de la Generalitat per afrontar la situació dels taxistes i els VTC. Els manifestants es concentren a les portes de Palau; informa @andreumerino https://t.co/0Rlkz7tz8S pic.twitter.com/vDfuowxYob — NacióDigital (@naciodigital) 21 de gener de 2019

EN DIRECTE L'assemblea prevista per tres quarts de vuit a plaça de Sant Jaume encara no ha començat. Centenars de taxistes esperen a la plaça mentre el president @QuimTorraiPla i els consellers @damiacalvet i @MiquelBuch es reuneixen; informa @andreumerinohttps://t.co/0Rlkz7tz8S pic.twitter.com/MiEFJDTAPN — NacióDigital (@naciodigital) 21 de gener de 2019

A l'inici de l'assemblea, Álvarez (@EliteTaxiEspana) ha comunicat que @damiacalvet i @QuimTorraiPla es reunien demà a les 8h a Sant Jaume però la premsa ha alertat que era avui a les 20h. També han alertat que tallaran la frontera amb França; ho explica @andreumerino pic.twitter.com/9sEwQQm8Ij — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2019

Centenars de taxistes ja són a plaça Catalunya per participar en l'assemblea convocada a les 18h. Està previst que un cop acabada, vagin fins a la plaça Pius XII, on vehicles VTC ocupen des del matí diversos carrils de la Diagonal; informa @andreumerino https://t.co/87rE6vXcVS pic.twitter.com/mp8Z4MkpxR — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2019

ÚLTIMA HORA Els taxistes trenquen el cordó policial i continuen avançant cap al port de Barcelona; ho explica @andreumerino https://t.co/4cK5WYxQo8 pic.twitter.com/tFy31Sf9W3 — NacióDigital (@naciodigital) 21 de gener de 2019

Els taxistes han traslladat la protesta a les portes de la Generalitat. Després d'una assemblea celebrada a la plaça de Catalunya, els conductors i manifestants han decidit endurir les protestes i concentrar-se a la plaça de Sant Jaume, per pressionar la reunió que celebraran Quim Torra, Damià Calvet i Miquel Buch.Les protestes anaven dirigides contra el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, de qui han demanat la seva dimissió. Els taxistes creien que la reunió del Govern era demà al matí però durant l'assemblea s'han assabentat que era aquesta tarda de dilluns i s'han dirigit a Sant Jaume.El president de la Generalitat i els consellers Calvet i Buch han arribat al voltant de les vuit del vespre a Palau per encetar la reunió.Els manifestants, que tenien prevista una assemblea també sobre aquella hora, l'han posposada per esperar els pròxims moviments i el resultat de la trobada entre Torra i els seus consellers.Aquesta és la decisió que ha pres l'assemblea que s'ha celebrat aquesta tarda de dilluns a la plaça de Catalunya de Barcelona. Els conductors i manifestants han estat informats per la premsa que la reunió per abordar la crisi al sector entre el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el president de la Generalitat Quim Torra se celebrava aquesta tarda a les 20h, i no pas demà al matí, com creien.Els taxistes es dirigeixen ara a la plaça de Sant Jaume per traslladar la protesta a les portes del Palau de la Generalitat, després d'haver protagonitzat tota una jornada de manifestacions durant el matí per la capital catalana.

