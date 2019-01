Els Mossos detenen un militant d'Endavant al Baix Llobregat

Un militant del grup Endavant de la CUP del Baix Llobregat ha estat detingut aquest dilluns a la tarda en relació a la vaga general del 8 de novembre del 2017, segons han difós a través de les xarxes socials els dos grups. També se n'ha fet ressò el diputat cupaire al Parlament de Catalunya Vidal Aragonés.Tant la CUP com Endavant han convocat una concentració de suport al detingut davant dels jutjats de Martorell per a aquesta mateixa tarda. Des d'Endavant del Baix Llobregat s'ha indicat en un comunicat que la detenció respon al fet que el militant del grup no ha comparegut a declarar com a investigat per un tall de l'autovia A-2, a l'altura d'Abrera, aquell dia.El grup defensa que el tall de l'autovia, en el marc d'una vaga general, és una activitat "totalment normal i legal, un dret fonamental establert en l'ordenament jurídic espanyol i internacional".Al mateix comunicat el grup denuncia la situació "repressiva" provocada pel "paper hipòcrita i còmplice" del conseller d'Interior, Miquel Buch.

