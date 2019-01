​La Dharma grava noves cançons després de deu anys i les «estrena» a Girona

La Companyia Elèctrica Dharma publica nou disc aquesta primavera després de deu anys sense editar noves cançons. El 25è disc de la Dharma es titula Flamarada (RGB Suports) i l'“estrenaran” a Girona. Els nous temes de la mítica banda catalana es podran escoltar per primera vegada el divendres 12 d'abril en el marc del Festival Strenes Més de 47 anys pujant als escenaris d’arreu de Catalunya i del món. Des del primer Canet Rock, l’any 1975, o la celebració del 20è aniversari del grup al Palau Sant Jordi, fins a les exitoses gires per l’estat espanyol dels anys 70, destacant especialment el concert al Pavelló d'Esports del Reial Madrid. I, esclar, les gires internacionals per països com els Estats Units, Sud-àfrica, Croàcia, Portugal, Suècia, Mèxic, Grècia, Eslovènia, Polònia, Hongria, Holanda, Mali o Brasil, amb l’especial participació al multitudinari festival Rock in Rio. Per tot plegat, la Companyia Elèctrica Dharma és tota una institució al nostre país.Aquest 2019 la Dharma torna als escenaris després de la gira de celebració dels 40 anys i de la seva posterior aturada. La primera oportunitat per veure’ls en directe presentant les cançons de Flamarada, serà al Festival Strenes de Girona, el 12 d’abril al Teatre Municipal. Les entrades ja estan a la venda a la web del festival Aquesta serà la primera parada d’una gira que es preveu que s’allargui fins al 2020 i que els durà a actuar arreu del territori.

