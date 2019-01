Fibracat garanteix al Govern que utilitzarà la xarxa oberta de fibra òptica i reclama el 5G català

Fibracat, al Mobile World Congress



Fibracat serà al Mobile World Congress. Paral·lelament, Fibracat ha estat escollida per la Generalitat de Catalunya per ser una de les 66 empreses catalanes expositores al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que se celebrarà aquest febrer vinent.



Es tracta del primer cop que Fibracat exposa al MWC, la cita més important del món del sector de la indústria mòbil. L’operadora catalana s’ha fixat dos grans objectius al certamen: per una banda, a nivell local, vol donar a conèixer la marca i serveis a empreses i administracions públiques; i a nivell internacional, s’ha proposat establir contacte amb empreses per realitzar contractes comercials de nous serveis per oferir a Catalunya en els propers anys.

L' operadora catalana Fibracat es va entrevistar en privat, aquest dissabte, amb el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, en el marc d'una trobada amb empresaris de la Catalunya Central. Els dos màxims responsables de l'operador de telecomunicacions d'origen manresà, Josep Olivet (CEO) i Meritxell Bautista (directora comercial) havien acordat amb Aragonès la presentació personal del pla d'expansió de la companyia, que aquest 2019 arribarà a totes les ciutats del país. Però la reunió va servir per molt més que per això.I és que, 48 hores enrere, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, havia anunciat que el Govern farà arribar infraestructura per a la fibra òptica ( la xarxa oberta de Catalunya ) a totes les capitals de comarca l'any vinent i a qualsevol poble de més de 50 habitants el 2023. Serà necessari, però, que els operadors privats vulguin utilitzar aquesta xarxa, i satisfer-ne el lloguer, en comptes de crear-ne de pròpia o utilizar xarxes privades, i per això Fibracat va comprometre's a emprar aquesta xarxa i garantir, per tant, el sentit d'aquesta inversió.Així ho va transmetre aquest dissabte a Aragonès, alhora que va demanar el màxim de col·laboració per part del Govern no només amb Fibracat, sinó amb qualsevol empresa de telecomunicacions catalana que vulgui optar a concursos públics i especialment a lots de contractes.Finalment, una bona part de la trobada amb Aragonès va versar sobre un dels grans temes de futur, que marcaran l'agenda del sector de les telecomunicacions en els propers anys: l'encesa de la nova generació de les dades mòbils: el 5G. Fibracat, conjuntament amb l'Associació d'Operadors de Telecomunicacions, va impugnar la resolució del concurs del 5G perquè no donava possibilitat d'optar a llicència a altres operadors fora dels tres gegants del sector (Movistar, Vodafone i Orange).Fibracat demana al Govern que lluiti perquè operadors catalans, independentment de la mida, puguin tenir accés al concurs de l'espectre del 5G, perquè, a més d'evitar oligopolis, permetria que una part del 5G sigui de titularitat catalana i no hagi de dependre de les decisions que es prenen des de Madrid.De fet, Fibracat és l'únic operador de telefonia mòbil amb adreces IP catalanes, ja que és l'única companyia que no revèn el servei d'altres companyies. El mateix aspira a aconseguir amb el futur 5G.

