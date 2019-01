Borrell posa l'1-O com a exemple de «desinformació» en una reunió amb ministres d'Exteriors

El ministre d'exteriors espanyol Josep Borrell ha posat com a exemple de "desinformació" el referèndum de l'1 d'octubre en una reunió del Consell de la Unió Europea sobre afers exteriors. "Hem posat exemples de casos com el dels famosos mil ferits durant el referèndum il·legal a Catalunya ", ha dit Borrell des de Brussel·les, remarcant que "només hi va haver 2 ingressat a l'hospital".A trobada de ministres d'exteriors de la UE on s'ha discutit un pla d'acció per lluitar contra la informació falsa en les eleccions europees, Borrell també ha explicat als seus homòlegs que "les imatges que es van propagar aquells dies sobre l'actitud violenta de la policia" eren "falses" i que "hi va haver una quantitat enorme d'informació" aquells dies que provenia de servidors "situats en territori rus o veneçolà".Així, Borrell ha destacat que per a l'estat espanyol les interferències estrangeres i les notícies falses són "d'especial importància" pel seu "problema intern"."En el conflicte a Catalunya la desinformació ha jugat un paper molt important", ha dit en la roda de premsa posterior a la reunió.Segons Borrell, tots els socis europeus estan d'acord en la necessitat de desenvolupar mesures per protegir les eleccions europees d'interferències estrangeres o informació falsa. Borrell ha alertat que "cada vegada és més fàcil piratejar els cervells humans".

