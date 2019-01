Prevenir el maltractament infantil: uns protocols a la corda fluixa 13 anys després del «cas Alba»

Tant el nadó de dos mesos com l'Alba van estar ingressats a l'UCI Foto: Jaume Ventura

Aquest dilluns ha mort el nadó de dos mesos presumptament apallissat pel seu pare que des del 4 de gener es trobava a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron, de Barcelona. La criatura, de Pineda de Mar, tenia dos coàguls al cap i algunes costelles fissurades, un indicador de presumptes maltractaments anteriors. El síndic de greuges, Rafael Ribó, ja va reclamar divendres unes mesures específiques per a la protecció dels nadons arran d'aquest cas . Però no és la primera vegada que Catalunya viu un succés macabre com aquest i que queda palesa una manca d'actuacions específiques per prevenir casos així.El març de 2006, l'Alba, de Montcada i Reixac, va ingressar al mateix Hospital Vall d'Hebron en coma, després d'una brutal pallissa per part del seu padrastre. La nena tenia gairebé cinc anys i, segons es va demostrar posteriorment, va ser víctima reiterada -durant diversos mesos- d'agressions per part de l'home, i amb el consentiment de la mare.Els cops al cap que va rebre li van provocar un trastorn del llenguatge (escrit i verbal) i els metges van arribar a diagnosticar-li un estat de mort cerebral. Però l'Alba va sobreviure. Després de mesos ingressada, la nena tenia una discapacitat del 90% i podia comunicar-se a través d'algunes paraules, gestos i pictogrames. En qualsevol moment però, podia patir complicacions degut a la pèrdua d'os cranial, que havia rebaixat les seves defenses.Sis anys després d'aquell malson, l'Alba va tornar a viure amb el seu pare biològic, a Osca, i posteriorment va deixar d'estar tutelada per la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA). El "cas Alba", a banda de commocionar l'opinió pública, va marcar un abans i un després. Ara, amb el cas del nadó de dos mesos de Pineda de Mar, el debat sobre la protecció de menors torna a estar damunt la taula.Fonts de la Fiscalia de Menors de Barcelona van apuntar, l'any 2006, que el "cas Alba" va assentar les bases d'un nou model de coordinació entre centres sanitaris, agents policials, serveis socials, centres escolars i administracions. El Govern va impulsar un pla d'actuació contra el maltractament infantil , i a més d'enfortir el sistema de protecció, es va crear la figura del Fiscal d'Alt Risc, que servia per detectar casos urgents de violència contra els menors. L'objectiu era clar: evitar nous casos com el de l'Alba, que evidenciaven la descoordinació entre les diferents instàncies implicades en la detecció.Després del "cas Alba", doncs, es van modificar els protocols. Davant d'això, la mare de la nena va querellar-se contra la DGAIA, a qui acusava de ser també responsable del què havia passat a la criatura. La mare al·legava que ambdues "eren coneixedores de la mateixa informació" i que la Generalitat tampoc havia reaccionat, només havia canviat els protocols, fet que, segons l'advocat de la mare, exemplificava que la DGAIA també tenia part de responsabilitat.L'any 2011, Anna Solés, al front de la DGAIA, defensava que la llei era "molt clara" a l'hora de fixar els motius per separar un nen dels pares, i que, sempre hi havia una suma de factors que ho justificaven. Solés admetia que des del 2008 el nombre de menors tutelats havia augmentat un 6% anualment i que això responia, en part, a una "millora de la detecció" dels casos, derivada de les noves eines de coordinació entre administracions que es van posar en marxa arran del cas Alba, dos anys abans.El relat cronològic d'aquella ocasió va posar en evidència la mala gestió de totes les parts: des de la Generalitat i l'Ajuntament a la policia. Concretament, el 18 de desembre del 2005 la nena va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron amb un braç fracturat. La mare en va responsabilitzar el pare biològic (que vivia a Fraga aleshores) i el Departament de Benestar i Família va donar per bo, sense ni tan sols contactar amb el presumpte agressor i contrastar aquesta informació.Després, un jutjat d'instrucció de Barcelona va demanar per correu ordinari als Mossos d'Esquadra que investiguessin els fets. L'ofici va trigar 17 dies a arribar al cos policial, que, com que no tenia aleshores competències a Montcada i Reixac, va reenviar-lo a la Policia Nacional.El 2 de febrer, la Policia Nacional va prendre declaració de la mare de l'Alba, que va tornar a inculpar el pare biològic. El 6 de febrer, el jutjat de Barcelona va fallar en favor del pare, per considerar que no podia ser l'autor del suposat maltractament. El 7 de febrer, en tramitar una denúncia per robatori, l'exdona del company sentimental de la mare de l'Alba, Francisco Javier P., va explicar a la policia de Montcada que era aquest darrer qui maltractava reiteradament la petita, declaració que va ser arxivada.El 5 de març la nena ingressava al Vall d'Hebron amb un traumatisme cranioencefàlic i lesions per tot el cos.El cas del nadó de Pineda de Mar podria tornar a posar de manifest un error en aquesta coordinació: el síndic, després d'una reunió aquest divendres amb representants de la DGAIA, Salut, l'Ajuntament de Pineda de Mar i l'EAIA del Maresme, va indicar que hi va haver problemes "d'informació i de comunicació". Ribó va trobar a faltar "més coordinació" entre els serveis socials bàsics, de salut i d'hospitals de referència, "especialment en casos on es comença a apuntar la possibilitat de maltractaments".Ribó va constatar també "mancances de formació i de dotació dels suficients mitjans i recursos per detectar aquests possibles casos de maltractaments". El síndic considerava que la protecció dels nadons ha de ser "molt més" de la que és en l'actualitat.Pel que fa al cas del nadó de dos mesos, l'Hospital de Calella va alertar els Serveis Socials, l'endemà de l'ingrés del nen, el dia 27 de desembre. Segons aquest protocol, aquest és el procediment que es fa quan es considera que es tracta d'un cas lleu o moderat.Però no va ser fins que el nadó va tornar a l'hospital per segona vegada, uns dies més tard, i se'l va traslladar al Vall d'Hebron, quan es va alertar la DGAIA, la Fiscalia de Menors i els Mossos d'Esquadra, tal com correspon als casos considerats greus. Va ser el mateix hospital l'encarregat d'activar el protocol per maltractament A principis de la setmana i ja amb el nen ingressat, els metges havien començat a sospitar que havia patit maltractaments, i van interrogar els pares, que van negar els fets adduint que probablement el nen s'havia donat "alguns cops". Arran de les sospites l'equip mèdic va activar el Protocol de maltractament infantil (del 2017) de la Generalitat, i el pare va acabar confessant als facultatius haver maltractat el petit.En l'activació del protocol els responsables sanitaris van avisar la DGAIA i als Mossos d'Esquadra en aplicació del Protocol català de maltractament infantil, que va ser endurit arran del "cas Alba".El Síndic emetrà una resolució completa amb tota la informació que està recopilant des del passat 11 de gener sobre el cas del nadó de dos mesos ingressat a la Vall d'Hebron. Ha demanat a totes les parts implicades en el recent cas del nadó presumptament maltractat que adoptin mesures per garantir específicament la protecció dels nadons de qualsevol forma de maltractament. Rafael Ribó ha sol·licitat aquest compromís per part de les administracions.La mort del nadó doncs, posa al centre de l'atenció la Generalitat així com el protocol actual, que es va endurir després del "cas Alba". Les investigacions dels propers dies determinaran si les administracions apostaran per una reforma, o no.

