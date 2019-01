Treballadors de Nestlé convoquen una vaga pel bloqueig de la negociació del conveni col·lectiu

El comitè d'empresa de Nestlé de Girona ha convocat per aquest dijous una vaga davant del "bloqueig" de la negociació del conveni col·lectiu després de nou mesos. Els sindicats reclamen un increment salarial a l'entorn del 3% anual però la proposta de l'empresa el fixa en un 1,5%.També volen negociar una rebaixa de la jornada laboral, que actualment és de 1.776 hores l'any. La convocatòria, que recolzen CCOO, UGT i CGT, afectaria prop d'un miler de treballadors. Els sindicats recorden que, de mitjana, els increments pactats en els convenis del sector industrial a la província es troben al voltant del 2,25% i que l'anterior conveni de Nestlé incrementava només un 0,3% fix per als tres anys de vigència. "Per la qual cosa, ara cal una millora substancial que compensi la pèrdua de poder adquisitiu", remarquen des de CCOO.

