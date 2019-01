Mor el nadó de dos mesos maltractat pel seu pare

El nadó de dos mesos que estava ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Vall d'Hebron per presumptes maltractaments del seu pare ha mort aquest dilluns al migdia, segons han informat el centre hospitalari. El nen estava ingressat des del 4 de gener i ha mort a les 14.15 hores.Els Mossos d'Esquadra van detenir el seu pare, de 21 anys , a Pineda de Mar acusat de maltractar el seu fill, i el jutge el va deixar en llibertat provisional amb mesures cautelars , en una causa oberta per un delicte de lesions i/o maltractament en l'àmbit familiar. La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) es va fer càrrec de la tutela del nen, i la Generalitat va retirar la custòdia del petit tant a l'acusat com a la mare de la criatura, de 18 anys.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)