Mor Francesc Sampedro, davanter del Barça en la dècada dels 50

Francesc Sampedro, davanter valencià del Futbol Club Barcelona entre 1955 i 1958, va morir aquest passat dissabte als 85 anys. L'ariet, que també va desenvolupar funcions d'interior, va compartir vestuari blaugrana amb mítiques llegendes com Basora, Kubala, Segarra o Ramallets.Sampedro, procedent del Llevant, va ser el golejador clau de la Copa del Rei (del Generalísimo) de 1957, on el Barça va jugar contra l'Espanyol, ja que va marcar l'únic gol de la final que va donar la victòria als blaugranes. Va disputar 74 partits i va anotar 28 gols amb la samarreta blaugrana.Finalment va abandonar el Barça el 1958 i va jugar en diversos clubs: Recreativo de Huelva, Mallorca i Racing de Santander. Va retirar-se el 1969. El club blaugrana l'ha volgut catalogar com "l'heroi de la Copa del 57".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)