Puigdemont no descarta presentar-se com a candidat a les eleccions europees

L'expresident Carles Puigdemont ha assenyalat aquest dilluns que mai ha descartat presentar-se com a candidat per a les eleccions europees de maig i ha dit que ja participa activament en les campanyes en suport dels candidats que concorren a aquestes comicis o als municipals. Puigdemont ha dit, en roda de premsa des de Brussel·les, que oferir-se com a número dos d'una candidatura unitària que pogués encapçalar el president d'ERC, Oriol Junqueras, implica que no es descarta "per poder participar en una candidatura".El dirigent independentista perfila aquests dies quina presència ha de tenir la Crida Nacional per la República, ja registrada com a partit, en les eleccions europees i municipals del 26 de maig. Li ha ofert un lloc a la llista a Beatriz Talegón, tal com ha avançat NacióDigital . Jordi Turull es va oferir la setmana passada a la direcció del PDECat per ser candidat a les eleccions comunitàries . Els nacionalistes ja tenen perfilat un acord per anar amb el PNB a les europees.Puigdemont ha assegurat que si el Parlament decidís investir-lo serà president "amb tota l'efectivitat que té això". "El problema no és aquest, és si hi ha o no la voluntat de fer-ho", ha dit, preguntat per les declaracions del president de la cambra, Roger Torrent, que ha reclamat en una entrevista a la Cadena SER que per a una investidura a distància "hi ha d'haver efectivitat". Quim Torra, al seu costat, ha recordat que per a JxCat la investidura de Puigdemont continua sent "un dels objectius" de la legislatura. "No hem sortit mai d'aquest principi", ha afegit Torra.Després que el TC hagi admès a tràmit el recurs d'empara de Puigdemont contra la decisió del Suprem de suspendre'l com a diputat, l'anterior cap de l'executiu ha reclamat al tribunal que decideixi el que decideixi ho faci "ràpidament". "El meu mandat com a diputat té una durada molt limitada, per tant, és clar que hi ha una urgència", ha dit, afegint que espera que el tribunal no es converteixi en un "obstacle" a fer justícia.La decisió del Consitucional és un tràmit "indispensable", segons ha reconegut ell mateix, perquè pugui recórrer la decisió sobre la seva suspensió com a diputat al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg.El discurs de Pablo Casado i les amenaces d'un nou 155 han ocupat part de l'anàlisi que ha fet el grup parlamentari durant diumenge i dilluns. El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va indicar aquest diumenge que és un "disbarat enorme" que la política espanyola reivindiqui "amb lleugeresa" que es torni a aplicar el 155. "Que deixin en pau Catalunya, que ens deixin en pau a les nostres llibertats i drets, que no juguin amb un artefacte que ens fa fet mol mal. Prou!", va exigir.D'altra banda, el portaveu adjunt de JxCat va reclamar que els exmembres del Govern empresonats que estan citats a declarar a la comissió del 155 puguin fer-ho "de manera telemàtica o presencial" i ha apuntat que si el Suprem no els ho permet serà una "nova estafa a la democràcia"."Els deixaran complir amb una obligació que tenen com a citats en aquesta comissió? Els permetran exercir un dret que tenen com a ciutadans per explicar-se?", es va preguntar Pujol, que va indicar que "seria escandalós" que no compareguessin. En aquest sentit, va assegurar, espera que la justícia espanyola tracti el Parlament com una institució "amb tots els seus drets".

